Palermo, Graves torna in gruppo: Bettella termina prima la seduta di allenamento

Seduta mattutina a Boccadifalco per il Palermo di Eugenio Corini. La squadra intensifica la preprazione in vista del match di lunedì sera contro il Cosenza. Per i rosanero lavoro di attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Simon Graves ha lavorato con il resto del gruppo. Alessio Buttaro, invece, ha svolto lavoro differenziato programmato. Davide Bettella, in via precauzionale, ha interrotto l'allenamento prima del resto del gruppo.

A centrocampo, contro i calabresi, un rientro importante: Valerio Verre tornerà titolare e sarà lui a dover dare la qualità necessaria alla manovra offensiva. Sulla corsia sinistra, nonostante il rientro di Sala in gruppo, dovrebbe essere confermato Giuseppe Aurelio. A centrocampo, con Gomes e Verre ci sarà Dario Saric.

In avanti probabile coppia Brunori-Soleri, con Tutino e Vido pronti eventualmente a subentrare nella ripresa. Da valutare le condizioni di Di Mariano: sicuramente out contro il Cosenza, il numero dieci resta sotto osservazione per capire se gli effetti della terapia conservativa si riveleranno positivi o meno.