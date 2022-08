Palermo, adesso si pensa a sfoltire la rosa: ceduto Fella al Monopoli

Dopo aver definito tutte le operazioni in entrata, il Palermo adesso lavora in uscita concentrando gli sforzi in vista delle ultime ore della sessione di calciomercato, che si chiuderà domani. La prima ufficialità in tal senso è arrivata: la società rosanero ha infatti ceduto a titolo temporaneo Giuseppe Fella al Monopoli, squadra nella quale aveva già militato due stagioni fa.

Arrivato in rosanero nella scorsa stagione dalla Salernitana e riscattato in virtù dell'obbligo sussistente in caso di promozione in B, il fantasista campano lascia il Palermo dopo 35 presenze tra serie C, Coppa Italia di C e Coppa Italia.

La sua cessione è - contando anche i mancati rinnovi, i prestiti scaduti e le contropartite in altri affari - la dodicesima dopo quelle di Pelagotti, Giron, Marong, Perrotta Dall'Oglio, Odjer, De Rose, Luperini, Felici Corona e Silipo. Una lista, questa, che nelle prossime ore potrebbe allungarsi ulteriormente.