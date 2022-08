Palermo, ecco il super colpo di mercato: acquistato dal Lecce Francesco Di Mariano

Era nell'aria da qualche tempo e adesso è ufficiale: Francesco Di Mariano è un nuovo giocatore del Palermo. A renderlo noto è stata la sua, ormai ex, squadra, il Lecce con un post su Facebook: "L'Us Lecce comunica di aver raggiunto l'accordo con il Palermo Fc relativo alle cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Di Mariano. Il giocatore è a Palermo per sostenere le visite mediche".

Trequartista esterno in grado di giocare anche sotto punta, Di Mariano si è affermato negli anni come una delle ali più talentuose della serie B, categoria nella quale ha conquistato due promozioni consecutive negli ultimi anni, con le maglie di Venezia e Lecce. Il classe 1996 approda dunque nella sua città natale, dove ritrova mister Corini, con cui ha condiviso l'esperienza a Novara nella stagione 2017/2018.

L'arrivo di Di Mariano si configura come il primo di una serie di annunci importanti. L'affare Stulac, altro profilo di spessore assoluto per la categoria, sta ormai arrivando alla sua definizione ultima; allo stesso modo pare che sia sempre più vicino al rosanero anche il difensore centrale classe 2000 Davide Bettella, attualmente in forza al Monza.