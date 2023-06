Uno sponsor catanese per il Palermo: al via la partnership con Sibeg Coca-Cola

Il Palermo e Sibeg Coca-Cola insieme per la stagione sportiva 2023-2024. Una nuova partnership porterà il noto brand a fianco del club rosanero, grazie all’accordo di sponsorizzazione con Sibeg, l’azienda catanese protagonista del panorama produttivo ed economico della Sicilia, che dal 1960 produce, sviluppa e distribuisce sull'Isola tutti i prodotti a marchio "The Coca-Cola Company". L’iniziativa tra il colosso siciliano e il Palermo coinvolgerà i brand Coca-Cola e Powerade e si svilupperà con varie modalità riguardanti, in particolare, la sfera della visibilità e dell’experience allo stadio.

"Siamo particolarmente lieti di annunciare questa nuova collaborazione con il Palermo Fc – ha affermato l’amministratore delegato di Sibeg Luca Busi – la nostra azienda è da sempre vicina ai valori dello sport: i nostri prodotti uniscono le persone nel segno della condivisione e del divertimento. E' per noi motivo d’orgoglio avviare questa partnership con una delle più prestigiose e antiche società calcistiche del nostro Paese. Il nostro auspicio è quello di sostenere il club palermitano, accompagnandolo nella scalata alla massima serie".

"Coca-Cola è uno dei brand più celebri al mondo e da decenni accompagna intere generazioni di tifosi, vivendo con loro tutte le emozioni dello sport - ha dichiarato Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo Fc - e per questo siamo molto orgogliosi che, grazie a un’eccellenza dell’imprenditoria siciliana come Sibeg, il Palermo possa contare su questa collaborazione, che accompagna il club nel suo percorso di crescita verso risultati sempre più grandi".



Sibeg in Sicilia è sinonimo di Coca-Cola. La società dal 1960 produce, imbottiglia e distribuisce tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company. Grazie alla sua struttura organizzativa interna, forte di circa 350 dipendenti dallo stabilimento di Catania ogni giorno partono dai 30 autotreni (bassa stagione) ai 100 autotreni (alta stagione), con prodotti che vengono consegnati (direttamente o tramite distributori) a circa 14 mila punti vendita dell’intera Isola. Sibeg, con una quota di mercato nel canale Modern Trade (Gdo) pari a circa il 54,1% rappresenta uno dei principali attori dello sviluppo e dell'innovazione dell’economia siciliana.