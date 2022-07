Palermo, al via la campagna abbonamenti: info, prezzi e agevolazioni per il fedelissimi

A una settimana dalla firma ufficiale parte la campagna abbonamenti del Palermo. Lo start oggi alle 16. Lo ha comunicato la società rosanero tramite una nota pubblicata sul proprio canale ufficiale. Ci saranno tante agevolazioni sul prezzo per chi ha sottoscritto la propria tessera negli anni passati. Questi potranno beneficiare inoltre di un lungo periodo di prelazione. Benefit anche per i nuovi abbonati che con la tessera stagionale risparmieranno in alcuni casi fino a un terzo della somma delle singole partite.

I dettagli

Ecco tutti i dettagli della nuova campagna abbonamenti: la fase di prelazione durerà dall'8 al 24 luglio e vi avranno accesso gli abbonati della stagione 2019-2020 e 2020-2021, nonchè gli abbonati virtuali 2021-2022 (basic e gold). Per i fedelissimi dell'annata 2019-2020 ci sarà un grosso vantaggio: tutti gli abbonati 2019/20 potranno confermare il proprio posto occupato nel 2019/20 o scegliere in alternativa un posto invenduto nella stessa stagione in qualsiasi settore dello stadio disponibile alla vendita. La prelazione non sarà cedibile a terzi. Ogni abbonato - attraverso il proprio “numero abbonamento” - potrà confermare o cambiare il proprio posto attraverso diversi canali: online su Vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket nel territorio italiano o in presenza presso le casse locali dello stadio Renzo Barbera. La vendita libera partirà dal 27 luglio.

In questa fase saranno disponibili all'acquisto tutti i posti liberi della stagione 2019/2020 e tutti quelli non confermati durante la prelazione, fino ad esaurimento disponibilità. Tutti gli abbonati che sottoscriveranno un abbonamento in prelazione o vendita libera online e nei punti vendita Vivaticket, riceveranno un voucher con il quale potranno ritirare (anche per delega) la propria tessera abbonamento presso i locali del Renzo Barbera. Il calendario di ritiro tessere presso i locali dello stadio Renzo Barbera verrà comunicato in seguito. Dal 27 luglio fino al 8 o il 13 agosto (8 agosto se la prima partita si giocherà in casa, 13 agosto se la prima partita sarà giocata fuori casa), vendita libera solo online e sui punti vendita Vivaticket.

I prezzi

Come detto sono previste agevolazioni sulle tariffe per gli abbonati della stagione 2019-2020 (quella della Serie D) e l'ultima, oltre che per quelli virtuali. Per queste categorie i prezzi saranno i seguenti: Intero a 160 euro (130 over 65 e 115 under 18), gradinata superiore 235 e 300 quella superiore (intero) mentre i prezzi ridotti saranno 185 per gli over e 140 per gli under nell'anello superiore e 240 e 180 per l'anello inferiore. Il prezzo intero per la Tribuna Laterale sarà di 450 euro, mentre in quella centrale 600. 900 euro in Tribuna Centralissima e 1350 euro in quella Sostenitori.

I prezzi per i nuovi abbonati che usufruiranno della vendita libera sono invece i seguenti: 190 euro il prezzo intero della Curva 150 e 130 i ridotti (per over 65 e under 18). 275 euro in gradinata superiore, i ridotti sono a 220 e 165 (Over e Under), 250 (intero) in gradinata superiore e 280 e 210 per Under e Over. 520 è il prezzo intero per la Tribuna Laterale, mentre 415 e 310 sarà il costo dei ridotti. 700 euro sarà il costo in Tribuna Centrale (560 e 420 i ridotti). 1000 Euro in Tribuna Centralissima (800 e 600 i ridotti) e 1500 euro infine il costo intero della Tribuna Sostenitori (1200 e 1200 i ridotti). Il Palermo ha specificato nel comunicato anche i prezzi delle singole partite per la prossima stagione: il prezzo intero della Curva sarà 15 euro (12 ridotto), in Gradinata Superiore 20 euro (16 ridotto), nella inferiore invece 25 euro (20 ridotto). 35 euro sarà invece il prezzo intero della Tribuna Laterale (28 euro ridotto) e 50 il costo della Tribuna Centrale (40 euro ridotto). In Tribuna Centralissima il costo di una singola partita sarà invece di 70 euro (55 ridotto). 110 euro sarà il costo della Tribuna Sostenitori (85 ridotto). Le persone disabili, infine, al posto dell’abbonamento, potranno godere dell’accredito gratuito alle singole partite.