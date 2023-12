Il Palermo prepara la trasferta di Como, differenziato per Coulibaly: da valutare la sua presenza

Doppia seduta oggi al Renzo Barbera per il Palermo allenato da Eugenio Corini: la squadra intensifica la preparazione in vista della trasferta di Como, in programma sabato pomeriggio alle ore 14. I rosanero hanno svolto di mattina un’attivazione e circuiti in palestra e didattica difensiva, mentre nel pomeriggio un’attivazione e mobilità, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a campo ridotto.

Lavoro differenziato per Mamadou Coulibaly a causa di un affaticamento muscolare. Da quanto filtra, le condizioni del centrocampista verranno rivalutate nella giornata di domani: sarebbe un'assenza pesante quella del senegalese a Como. L'ex Salernitana, infatti, è stato tra i più positivi sia a Parma che in casa col Pisa.

La struttura fisica del giocatore e la sua abilità nel fare da collante tra centrocampo e attacco rappresentano doti uniche per l'undici di Corini. In caso di assenza al Sinigaglia il tecnico rosanero potrebbe scegliere uno tra Henderson e Stulac.

Nei giorni scorsi il giocatore senegalese ha denunciato ai carabinieri un atto vandalico che ha subito durante il weekend, mentre si preparava proprio per la sfida casalinga contro il Pisa. Qualcuno avrebbe preso di mira la sua Ford Mustang, parcheggiata vicino casa sua in zona stadio, macchiando il cofano e la fiancata destra con una bomboletta spray.