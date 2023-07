Capitan Brunori e compagni agli ordini, domani comincia la stagione del Palermo: i convocati per il ritiro

Domani comincerà ufficialmente la stagione 2023/2024 del Palermo. Gli uomini guidati da Eugenio Corini si raduneranno a Veronello, dove svolgeranno tre giorni di test a porte chiuse. Dal 9 luglio l'inizio ufficiale del ritiro in Trentino Alto Adige.

Questi i calciatori rosanero che domani si raduneranno in Veneto, come comunicato dalla società di viale del Fante:

Aurelio

Broh

Brunori

Buttaro

Corona

Damiani

Di Mariano

Gomes

Jensen

Lucioni

Marconi

Massolo

Mateju

Nespola

Pigliacelli

Saric

Segre

Soleri

Stulac

Valente

Ionut Nedelcearu, in seguito agli impegni con la Nazionale romena, si aggregherà al gruppo il 9 luglio.