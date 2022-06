Amarcord: quando il Padova di Zenga, Allegri, Pioli e Lucarelli schiantò il Palermo 4-0

Non una sfida inedita certo, ma nemmeno in fondo un incrocio così frequente. Unite da un gemellaggio che dura da quasi quarant’anni, Palermo e Padova nella storia non si sono affrontate con continuità, essendo spesso impegnate in livelli differenti con velleità altrettanto differenti. L’ultima sfida risale a 4 anni fa, in Serie B, nella stagione del secondo fallimento rosanero: un 1-1 casalingo tra la squadra guidata da Stellone che si stava giocando la promozione diretta (poi sfumata anche per quel pareggio, che costò al tecnico il posto ad appannaggio di Delio Rossi) e i biancoscudati (quel giorno vestiti con una maglia nerorosa in ossequio all’amicizia tra le tifoserie) che invece erano prossimi alla retrocessione.

In generale negli ultimi trent’anni i precedenti sono stati veramente pochi: solamente dieci nello specifico, tutti in Serie B e quasi sempre non trascendentali, al netto di qualche eccezione. Una di queste fu nella stagione 1993/1994, esattamente il 29 maggio (data che nella storia del Palermo ha un certo peso): allo stadio Appiani il Padova di Sandreani cercava l’affondo per la promozione in A mentre i ragazzi di Salvemini punti per la salvezza. La partita finì con uno 0-0 che si rivelò fondamentale per i rosanero, che vincendo l’ultima partita con il Monza retrocesso si salvarono la settimana dopo evitando il tritacarne della classifica avulsa. Il Padova, che sarebbe riuscito comunque a salire in massima serie vincendo lo spareggio con il Cesena, avrebbe ritrovato il Palermo tre anni dopo, sempre in Serie B. E per i rosanero non fu certo un bel momento.

Serie B stagione 1996/1997. Il Padova appena retrocesso dalla Serie A e desideroso di risalire di categoria aveva iniziato il campionato a corrente alternata nonostante una rosa dalle grandi firme: tra i pali un certo Walter Zenga, futuro tecnico rosanero; in difesa Stefano Pioli, altro futuro allenatore del Palermo che poi avrebbe fatto tanta strada in panchina, così come l’avrebbe fatta il regista di quella squadra, un certo Max Allegri. In mezzo tanti giocatori di categoria, come il centrocampista Pasquale Suppa, passato poi proprio dal Palermo. Un Palermo che in quel momento sottopelle aveva ancora l’entusiasmo dei “Picciotti” ed era reduce da un inizio senza sconfitte con sei punti nelle prime quattro gare e una sola rete subita: un ruolino che sembrava poter essere la base per una stagione tranquilla. Alla sfida dell’Euganeo (divenuto ormai la nuova casa dei patavini) il 6 ottobre 1996 il Palermo arrivò con la speranza di strappare un risultato di prestigio contro un avversario in difficoltà: mai aspettativa fu più vana.

La squadra di Arcoleo riesce per un tempo ad imbrigliare l’undici di Beppe Materazzi ma al 45’ Lucarelli, all’epoca giovane di speranze più che belle, trafigge Sicignano con un sinistro di prima intenzione su assist di Montrone. Per i rosanero è l’inizio del tracollo che si compie nella ripresa, ancora sull’asse Montrone-Lucarelli con il centravanti livornese che su assist del compagno tra il 52’ e il 68’ serve la tripletta personale: all’80’ il subentrato De Franceschi chiude i giochi con un tiro da fuori non irresistibile che beffa Sicignano. La partita finì così 4-0: per il Padova fu uno dei pochi acuti di una stagione rivelatasi anonima; per il Palermo l’inizio del tracollo che avrebbe portato la squadra ad una quanto mai mesta retrocessione in Serie C, all’epoca C1. La stessa serie da cui le due compagini, a distanza di 25 anni da quel precedente, proveranno a tirarsi fuori in uno spareggio decisivo.