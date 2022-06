Finale playoff, il Palermo è a metà dell'opera: un guizzo di Floriano stende il Padova

Un passo deciso verso l’obiettivo finale. Al Palermo basta un gol dopo dieci minuti di Floriano per piegare le resistenze di un Padova generoso, combattivo ma non particolarmente incisivo, anche grazie all’ottima prestazione della retroguardia rosanero, che ha vacillato in una sola occasione, sulla quale Marconi ha salvato con un prodigio sulla linea. La squadra di Baldini torna così a casa con un successo pesante in vista della gara di ritorno, alla quale non prenderà parte Damiani, ammonito e dunque squalificato per l’ultimo atto.

Le due squadre si affrontano sin da subito a viso aperto: il Padova ci mette aggressività e cerca giocate veloci; il Palermo va con tutta la determinazione possibile. Una determinazione che si manifesta tutta nel gol del vantaggio, un colpo a freddo assestato dopo 10 minuti. Valente è lesto prima nel bruciare Curcio e poi nell’accorciare su un Gasbarro troppo rilassato: la palla vagante arriva su Floriano, al posto giusto nel momento giusto. Non è il gol più bello della stagione rosanero ma certamente è uno dei più pesanti.

La pressione finisce tutta sulle spalle del Padova che inevitabilmente è costretto a sbilanciarsi. Il Palermo, responsabilizzato dal gol, tiene strette le maglie, lasciando però lo spazio per due brividi di terrore. Il primo lo causa Massolo, il cui coraggio nelle uscite a questo giro è più una forma di spregiudicatezza con una zingarata a centroarea. Chiricò va di testa a botta sicura; Marconi in spaccata spazza la palla con l’ausilio della traversa: paradossi del calcio italiano 3.0 non c’è la goal line technology ma solo il Var che dopo qualche minuto decreta il prodigio del difensore bresciano per somma delusione dei patavini. Il secondo arriva a pochi minuti dalla conclusione con il colpo di testa di Santini sugli sviluppi di un corner, che si spegne a lato di poco.

Con l’inasprimento progressivo dei toni agonistici Baldini decide di lanciare a inizio ripresa Soleri al posto di Floriano. Il Padova sa che arrivare in svantaggio alla resa dei conti del Barbera è un lusso troppo esoso: la pressione cresce ma non a sufficienza per sgretolare il muro del Palermo, pericoloso sulle transizioni in contropiede. In una di queste, Damiani, nel tentativo di ribadire in rete un cross di Brunori, centra Donnarumma e rimedia un giallo severo e anche ingiusto, visto che il centravanti rosanero era partito in una posizione netta di offside che poteva essere ravvisata prima dal guardalinee. Nella fase centrale del secondo tempo le occasioni sono poche: la più netta la crea Luperini che con una girata improvvisa nel cuore dell’area prende il palo.

Nell’ultimo segmento di gara l’urgenza del Padova cresce esponenzialmente: Oddo, che aveva già schierato Jelenic e Dezi, lanciaa Della Latta, Ceravolo e Cissè passando dal 3-4-3 al 4-2-Banzai; Baldini risponde mettendo freschezza dove serve con gli ingressi di Dall’Oglio e Crivello al posto di Damiani e Giron. Nel finale i biancoscudati ci provano, soprattutto con Jelenic, che dal limite non va tanto lontano dal bersaglio grosso: il Palermo riesce però alla fine a custodire una dote quanto mai preziosa. I rosanero espugnano l’Euganeo con merito: adesso per la Serie B manca l’ultimo guizzo.

Il tabellino

Padova (3-4-3): Donnarumma; Ajeti, Valentini, Gasbarro; Germano, Hraiech (70’ Dezi), Ronaldo (78’ Della Latta), Curcio (77’ Cissè); Chiricò, Santini (77’ Ceravolo), Bifulco (65’ Jelenic). All.Oddo

Palermo (4-2-3-1): Massolo 6; Buttaro 6,5, Lancini 6,5, Marconi 7, Giron 6,5 (77’ Crivello 6); Damiani 6,5 (72’ Dall’Oglio 6), De Rose 6,5; Valente 6,5, Luperini 6,5, Floriano 7 (45’ Soleri 6), Brunori 6. All. Baldini 7

Arbitro: Gualtieri (Asti)

Reti: 10’ Floriano

Ammoniti: 51’ Giron, 53’ Damiani, 90’ Ajeti