Cresce l'attesa in vista della prima Supercoppa Parco delle Madonie - Memorial Pietro Paolo Brucato. Il quadrangolare di calcio che si disputerà sabato 19 Agosto alle 17.00, al Campo comunale di Petralia Sottana e vedrà impegnate le seguenti squadre: A.C. GERACI A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO POL. LASCARI-CEFALÙ F.C.D. CITTÀ DI CASTELLANA

Intanto, tutto è pronto a Palazzo Pucci Martinez sede dell'Ente Parco delle Madonie, dove, oggi pomeriggio alle 16.00, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell'evento calcistico, durante la quale verrà svelata la Supercoppa "Parco delle Madonie" e verrà effettuato il sorteggio per gli accoppiamenti utili allo svolgimento delle partite del quadrangolare. Saranno presenti il Presidente della FIGC Lega nazionale dilettanti Sandro Morgana, il Commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, il Sindaco di Petralia Sottana Pietro Polito, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico - Sicilia, Stefano Saitta, Giuliano, figlio dell'indimenticato Pietro Paolo Brucato.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta Facebook e in collegamento con: https://www.facebook.com/grifeowebtv https://cefalunews.org Al termine della presentazione, la coppa sarà subito trasferita per essere esposta a Cefalù e poi ogni due giorni troverà ospitalità nei comuni interessati al tanto atteso evento calcistico.