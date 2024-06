Arriva l'ufficialità: Dionisi è il nuovo allenatore del Palermo, De Sanctis il direttore sportivo

Adesso c'è l'ufficialità: Alessio Dionisi è il nuovo allenatore del Palermo. L'ex tecnico del Sassuolo ha firmato il contratto che lo legherà ai rosanero: si tratta di un biennale con opzione per il terzo anno.

E il club rosanero con una nota sul sito ha annunciato anche l'ingaggio di Morgan De Sanctis come direttore sportivo, anche per lui un biennale con opzione per il terzo anno. L'avventura dell'ex Salernitana inizierà il prossimo 1° luglio, De Sanctis avrà il compito di potenziare la rosa per provare a centrare la promozione in serie A.