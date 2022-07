Nuovo allenatore del Palermo? In attesa di Corini squadra a Di Benedetto

Il Palermo è a un passo da Eugenio Corini. Il club di viale del Fante ha individuato nel "genio", ex capitano rosanero, che ha già guidato la squadra siciliana per 7 giornate nel 2016-2017, il sostituto di Silvio Baldini, dimessosi insieme al ds Renzo Castagnini. La firma potrebbe arrivare prima del debutto ufficiale previsto per domenica con la Reggiana in Coppa Italia.

In attesa della definizione dell'accordo, oggi la società ha comunicato ufficialmente la scelta di affidare la guida tecnica ad interim al tecnico della Primavera Stefano Di Benedetto (che ha condotto la squadra alla finale di Primavera 3 lo scorso anno persa contro il Padova). Per quanto riguarda la direzione sportiva, le redini vanno temporaneamente al responsabile del settore giovanile Leandro Rinaudo.

La società ha altresì comunicato "di aver ricevuto le dimissioni del collaboratore della prima squadra Mattia Baldini, ed aver sollevato dall’incarico il vice-allenatore Mauro Nardini ed il collaboratore della prima squadra Stefano Pardini, a cui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".