La Figc comunica i nuovi direttori sportivi: c'è anche il palermitano Emanuele Calaiò

La Figc ha comunicato quest'oggi i nomi dei 43 candidati che hanno ottenuto l'abilitazione per esercitare la professione di direttore sportivo. La maggior parte di loro sono ex calciatori che hanno chiuso più o meno da poco le loro carriere da calciatori: tra questi c'è il palermitano Emanuele Calaiò, ex centravanti tra le altre di Torino, Napoli, Siena, Catania e Parma.

Oltre all'arciere, diventa direttore sportivo pure una vecchia conoscenza del Palermo: si tratta di Ferdinando "Il tagliagole" Sforzini, che ha vestito la maglia rosanero in Serie D nella stagione 2019/2020 come rincalzo di lusso dell'attaccante titolare Gianni Ricciardo.