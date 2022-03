Finisce dopo nove partite la serie negativa del Cus: i giallorossi pareggiano contro la Nissa

Finisce dopo nove partite la serie negativa del Cus che al Virciglio di Campofranco strappa un punto alla Nissa, tornata in campo dopo due settimane dal focolaio Covid, al termine di una partita combattuta e tirata.Nel primo tempo le due squadre si sono affrontate a viso aperto: l’estremo difensore cussino Carnevale è stato reattivo sul tiro da posizione defilata in area di Retucci e sul tentativo da fuori di Bisogno; l’omologo nisseno Keba bravo sulla bella incursione con tiro diagonale di Zito. Nella ripresa i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Retucci, chiudendosi in difesa col Cus che pur provandoci non trova l’affondo vincente.

In virtù di questo risultato la squadra biancogiallorossa resta ultima nel girone A di Eccellenza a quota 9 punti, accorciando a due punti sul Monreale (che ha due partite in meno, tra cui quella di mercoledì contro la Nissa) in attesa dello scontro diretto tra le altre due squadre in zona play-out Marsala e Casteltermini. La salvezza, seppur difficile è ancora possibile.

Il difensore cussino Michele Coglitore ha espresso le sue considerazioni sul match: “Oggi abbiamo affrontato un’ottima squadra che lotta per i playoff - afferma a PalermoToday -ma questo non ci ha intimorito, siamo venuti qua a giocarci la partita a viso aperto, abbiamo dimostrato che ancora non è tutto finito, se giochiamo tutte le partite con il sangue agli occhi, ce la possiamo giocare con tutti, mancano tre partite e ancora è tutto da scrivere, bisogna lavorare duro e mantenere questa concentrazione. Noi ci crediamo e lotteremo fino alla fine”.