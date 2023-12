Nedelcearu dopo il gol alla Cremonese: "Otto punti nelle ultime 4, ma dobbiamo migliorare"

Ha avuto il merito di trovare la rete del pareggio, con uno straordinario stacco di testa che ha battuto il portiere della Cremonese. Ionut Nedelcearu, tra i protagonisti del successo sui grigiorossi, ha parlato questa mattina al sito ufficiale della società rosanero. Il difensore centrale ha analizzato la prestazione di ieri sera contro la squadra allenata da Stroppa.

"Ieri è stata una vittoria importantissima - ha detto il calciatore rumeno - ci abbiamo creduto sino alla fine e abbiamo lottato tutti insieme: vogliamo essere protagonisti in questo campionato. Abbiamo fatto 8 punti nelle ultime quattro partite, di sicuro non siamo contenti e sappiamo che dobbiamo migliorare. Subiamo troppi gol ma ancora siamo lì, a tre punti dal secondo posto: c'è ancora tutto il girone di ritorno da disputare. Dedico il gol alla mia ragazza e alla mia famiglia, ma anche a tutti i tifosi perchè la rete ha aiutato, alla fine, la squadra a vincere. Il nostro pubblico è eccezionale, ci aiuta sempre a spingere di più".

Adesso il Palermo ricaricherà le pile, sette giorni di stop con programmi personalizzati per gli uomini di Corini: la formazione si ritroverà il 3 gennaio. Nedelcearu è già mentalmente focalizzato sul nuovo anno che verrà: "Adesso concentriamoci sul girone di ritorno, siamo soltanto a tre punti dal secondo posto e possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo procedere partita dopo partita".

In chiusura Nedelcearu ha voluto formulare alcune precisazioni su una presunta intervista che i siti rumeni gli attribuivano ma che l'ufficio stampa del club di viale del Fante ha seccamente smentito: "La settimana scorsa è uscita una mia intervista ad un sito rumeno - ha chiarito Nedelcearu - ma io non ho parlato con nessuno. Non ho rilasciato nessuna intervista, avevo parlato a novembre con una tv della mia nazione. Io sono felice di indossare questa maglia, sono sempre a disposizione del mio allenatore e mi alleno al massimo: è normale che tutti vogliamo giocare ma quando scende in campo un mio compagno io lo sostegno sempre perchè siamo una grande famiglia. E' importante - ha concluso Nedelcearu - quando si viene chiamati in causa fare bene e dare il proprio contributo".