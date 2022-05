Nazionale siciliana: preconvocati 14 giocatori palermitani in vista della sfida contro la Sardegna

Procede l’avvicinamento della nazionale siciliana all’amichevole contro la selezione della Sardegna, primo appuntamento della selezione della Trinacria, stante anche l’annullamento degli Europei Conifa, che si sarebbero dovuti svolgere a inizio Giugno a Nizza. Il ct Giovanni Marchese ha preconvocato 30 giocatori in vista del raduno per i calciatori della Sicilia Occidentale in programma domani al Nino Vaccara di Mazara, per altro sede del match contro la selezione sarda. Di questi 30 giocatori ben 14 sono palermitani.

La maggior parte di loro proviene dalla Mazarese, società impegnata nel girone A di Eccellenza con sei giocatori, di cui quattro palermitani: trattasi del portiere De Miere, dei difensori Priola e Fricano e del centrocampista Corso. Per quanto riguarda la difesa gli altri giocatori palermitani (o della provincia) sono l’ex stopper rosanero Cossentino, ora in forza alla Don Carlo Misilmeri; il terzino destro Genesio del Mazara e il navigato centrale Ivan Tarantino, militante nella Parmonval.

A centrocampo oltre al già menzionato Corso, spazio anche per Vito Lupo del Trapani e per l’ala destra partinicese Grillo, in forza alla Vibonese, impegnata nello stesso girone di Serie C del Palermo dalla quale è retrocessa. In attacco invece trovano spazio Angelo Caronia e Agostino De Luca, il duo prolifico alla testa dell’attacco dell’Enna, il promettente esterno offensivo Calagna, quest’anno alla Dolce Onorio Marsala e il capocannoniere del girone A di Eccellenza Davide Carioto della Parmonval, squadra più rappresentata tra i club del palermitano.

Nella lista completa figurano diversi giocatori che hanno cominciato la loro carriera calcistica con la Primavera del Palermo. Tra questi oltre ai già menzionati Fricano, Cossentino e Carioto (questi ultimi due campioni d’Italia con la Primavera di Pergolizzi nel 2009) si segnala la presenza del centravanti italo-tedesco Curiale, che con le sue 423 presenze tra C e B con 114 gol rappresenta senza dubbio il giocatore più scafato presente nella lista completa, qui sotto inserita.

I Convocati per il raduno di Mazara

Portieri: Barbagallo (Canicattì); De Miere (Mazarese); Valenti (Sancataldese)

Difensori: Cicala (Mazarese); Cossentino (Misilmeri); Fragapane (Pro Favara); Genesio (Mazara); Licata (Sciacca); Maltese (Trapani); Marino (Pro Favara); Panarello (Svincolato); Priola (Mazarese); Rizzo (Pro Favara); I.Tarantino (Parmonval)

Centrocampisti: Bulades (Mazara); Corso (Mazarese); Fricano (Mazarese); Galfano (Trapani); Giardina (Mazarese); Grillo (Vibonese); Lupo (Trapani); Rotulo (Sancataldese); Treppiedi (Canicattì); Tuccio (Sancataldese)

Attaccanti: Calagna (svincolato); Carioto (Parmonval); A.Caronia (Enna); Curiale (Vibonese); De Luca (Enna); Gambino (Pro Favara; Limonelli (Giarre); Ortisi (Fidelis Andria)