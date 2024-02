Nazionale del Mediterraneo di calcio, Angelo Agus nuovo direttore generale “Capo scouting” dell’International Academy

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In vista e in preparazione dei Mondiali della Pace di calcio, in programma nel 2025 in occasione del Giubileo, la Nazionale del Mediterraneo potenzia il proprio organico. Il presidente Vincenzo Lipari ha, infatti, conferito ad Angelo Agus (nella foto), l’incarico di direttore generale “Capo scouting” dell’International Academy della Nazionale del Mediterraneo. Angelo Agus, già apprezzabile componente dello staff della Nazionale del Mediterraneo, ha già svolto diversi ruoli specifici nell’ambito sportivo. Attualmente in Sardegna riveste l’incarico di presidente regionale dell’AIAC (Associazione italiana allenatori di calcio).

I Mondiali della Pace, la cui presentazione si svolgerà a Napoli, sono organizzati dalla Nazionale del Mediterraneo che è capofila del progetto in partnership con la Pontificia Università Antonianum e con la Rete Internazionale Oikos Mediterraneo, che ha sede a Roma. Al torneo, oltre a tutti gli Stati del continente africano e quelli dei paesi arabi, prenderanno parte le squadre provenienti dai paesi che si affacciano nel Mediterraneo. Le gare si svolgeranno a Napoli e provincia e nelle capitali di tutte le nazioni partecipanti.