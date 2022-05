Il cuore palermitano del campione del mondo di Moto Gp Quartararo: "Dobbiamo andare in B"

Stasera il Palermo nella sfida contro la Feralpisalò è chiamato a fare l’ultimo passo verso la finale dei playoff per la serie B. Entusiasmo alle stelle per la squadra rosanero, che anche stavolta potrà contare sul tutto esaurito con un’ulteriore spinta extra: stamane, infatti, sono stati messi in vendita, in virtù del mancato arrivo di tifosi della squadra gardesana, anche i biglietti del settore ospiti. Il sostegno nei confronti della squadra di Baldini non si ferma solo alla città ma arriva anche da tutti i palermitani che si trovano fuori i confini del capoluogo: tra le tante voci a sostegno della squadra rosanero se ne è aggiunta una decisamente illustre: quella del campione del mondo di MotoGp Fabio Quartararo.

Il centauro francese della Yamaha, come è facilmente intuibile dal cognome, ha infatti origini siciliane, segnatamente di Calatafimi e di Palermo. Impegnato quest’oggi nel Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello, l’attuale detentore del titolo ha ricevuto in omaggio dalla società per tramite del giornalista di SkySport MotoGp Antonio Boselli una maglia rosanero con il suo nome e il numero 20, lo stesso che spicca sul frontalino della sua moto. Con la maglia è arrivato un biglietto scritto dal presidente rosanero Dario Mirri: "Caro Fabio il motto del Palermo è 'Radici e Ali' - si legge - le tue di radici, affondano nella nostra città, le ali ti serviranno per volare in pista. Ti aspettiamo presto a Palermo".

Durante la consegna della maglia, ripresa dalle telecamere della pay-tv, il pilota della Yamaha ha espresso il suo apprezzamento per il regalo facendo il suo in bocca al lupo alla squadra rosanero: "Grazie mille - ha affermato - spero di poter venire presto a Palermo e vedere una partita. Grazie ancora e spero che porti fortuna per questa gara. Dobbiamo andare in serie B al 100%, forza dai che manca poco".