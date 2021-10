Calcio palermitano in lutto, è morto mister Corrao

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fiocco nero per la società Calcio Rangers 1986 di Palermo che porge le più sentite condoglianze alla famiglia Corrao per la scomparsa di Mister Mario Corrao, allenatore della squadra degli anni '90: "Un uomo leale e sportivo che ha lavorato sodo per il bene della squadra portandola a vincere il campionato del 1995-1996. I ragazzi e tutto lo staff della dirigenza si stringono al dolore della famiglia".