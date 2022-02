E' morto Maurizio Zamparini, fu il presidente del Palermo più bello

E' morto a 80 anni Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo dal 2002 al 2018. Si è spento intorno alle due della scorsa notte nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno.

Era nato a Bagnaria Arsa, in provincia di Udine, il 9 giugno 1941. Imprenditore attivo nel campo immobiliare e commerciale, dopo essere stato a lungo presidente del Venezia, rilevò il Palermo da Franco Sensi il 21 luglio 2002 rimanendo al timone del club fino alla stagione 2018-19. Una lunga era che ha rappresentato il periodo migliore della storia del Palermo. Con Zamparini i rosanero, dopo essere saliti in Serie A a distanza di 33 anni, hanno assaporato per la prima volta l'Europa e hanno sfiorato una Coppa Italia, mostrando a tratti un grande calcio e con giocatori di calibro mondiale.

Lo scorso ottobre Zamparini era stato travolto dalla tragedia della perdita del figlio Armando, trovato morto in una stanza a Londra. Prima della fine dell'anno l'ex presidente del Palermo era stato poi costretto a un ricovero d'urgenza in ospedale a Udine per una peritonite. Zamparini venne sottoposto a un intervento chirurgico dopo una complicazione improvvisa e fu portato in terapia intensiva. Era tornato a casa per qualche giorno e sembrava essersi ristabilito ma le sue condizioni sono peggiorate e avevano consigliato un nuovo ricovero. Nelle scorse ore il decesso.