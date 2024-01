Morto Gigi Riva, quando il suo Cagliari da scudetto perse a Palermo

"Ma tu lo sai che quando il Cagliari vinse lo scudetto perse due partite? Una con l'Inter e una indovina con chi? Col Palermo". Chissà quanti figli di padri nati tra gli anni Quaranta e Cinquanta si sono sentiti raccontare questa leggenda vera. Sì vera, perché Rombo di tuono, morto oggi all'età di 79 anni, in un pomeriggio natalizio del 1969 dovette arrendersi a Tanino Troja.

Fu proprio l'attaccante palermitano, passato a miglior vita anche lui, nello scorso giugno, a decretare la sconfitta dello squadrone di Scopigno con un colpo di testa in tuffo alla... Gigi Riva. Una vittoria rimasta scolpita nella memoria di tanti tifosi come dimostrano anche i commenti alla foto postata dal Palermo Fc per ricordare Riva e risalente proprio alla gara del 14 dicembre 1969. Poi a fine anno i rosanero retrocederanno in B mentre i sardi scriveranno la storia portando nell'isola lo scudetto.

Il numero 11 del Cagliari si rifarà poco più di tre anni dopo, segnando la rete dell'1-0 con cui i sardi batteranno i rosanero. Ma non alla Favorita. Perché l'11 febbraio 1973 la gara fra i rosanero e i rossoblù si gioca al Cibali. Non c'è niente di clamoroso però stavolta. Perché il Cagliari pur non essendo più la corazzata del 69-70 è più forte del Palermo. Tant'è che a fine stagione i rosanero retrocedono nuovamente per poi rimanere assenti dalla Serie A per 31 anni.

Fino alla promozione del 2004: il Palermo di Guidolin conquista l'agognata promozione ed entra in scena un altro Tanino. Quel Vasari che firma l'ultimo gol della stagione. Lo stesso Vasari cresciuto nel Cagliari, una squadra di Seconda categoria di Palermo e debuttante in Serie A nel 1998-1999, con chi se non con il Cagliari.