E' morto Cecere, il portiere dell’unica coppa vinta dal Palermo

E’ morto improvvisamente Domenico Cecere, ex portiere del Palermo. Un infarto non ha dato alcuna possibilità al 51enne che si trovava a casa dei genitori a Carignola, in provincia di Caserta. A Cecere è legato un ricordo indimenticabile della storia del club rosanero, ovvero la vittoria della Coppa Italia di Serie C nel 1992-93, l'unico trofeo vinto dal Palermo.

Classe 1972, Cecere in quel Palermo - che fu promosso dalla C1 alla B - era la riserva di Graziano Vinti ma era in campo nella finale vinta contro il Como. Dopo quell'esperienza, i rosanero se lo trovarono più volte di fronte da avversario. Cecere fu il protagonista ad esempio di alcuni derby assai combattuti quando difendeva la porta del Messina all'inizio degli anni Duemila.

Grande la commozione nell’ambiente calcistico, che ha visto Cecere vestire nella sua lunga carriera anche le maglie del Napoli, ai tempi di Maradona, dell’Avellino e di: Turris, Bisceglie, Pescara, Fermana e Treviso, oltre a quella rosanero. Dopo aver smesso di parare era stato anche agente di calciatori.