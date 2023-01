Morte Vialli, l'ex Palermo Brambati: "Ho paura, nel calcio si prendeva il Micoren come caramelle"

A metà anni Novanta ha giocato nel Palermo. Difensore centrale, stopper come si diceva una volta, al fianco di Biffi era diventato una delle colonne della squadra rosanero che vivacchiava in B. Anni in cui "c'era il doping", dice ora Massimo Brambati, intervenuto nelle scorse ore a "Processo 7 Gold". Brambati, oggi 56enne, dopo la morte di Gianluca Vialli, e le dichiarazioni allarmanti di Dino Baggio e Florin Radocioiu, ha fatto una riflessione profonda su quello che è l'argomento del momento. Ovvero le paure degli ex calciatori per quelle sostanze assunte in passato.

Si moltiplicano infatti le testimonianze di giocatori del passato appartenenti alla generazione dell'ex bomber di Samp e Juve, adesso preoccupati per la loro salute. Oggi Brambati, al Palermo nel 1994-95 (30 partite e zero gol nella stagione con Salvemini e Vitali al timone), racconta: "Ho timore anch’io. Vent’anni fa lo dissi e mi arrivò una lettera della Figc che mi minacciava. Io, in una società di cui non faccio il nome, prendevo prima ella partita il Micoren come se fossero caramelle. All’epoca non era proibito, dopo qualche anno è diventato proibitissimo. Prendevo anche l’Anemina, una sostanza non dopante, ma ne avvertivo l’effetto. Non sentivo la fatica, avevo i battiti accelerati e una maggiore prontezza di riflessi”.

Brambati ha proseguito: "Avevo 20 anni e mi dicevano facendo una flebo avrei avuto una performance migliore. C’erano allenatori che se non facevi la flebo, si arrabbiavano. Davano sostanze che all’epoca non erano però ritenute doping. Oggi quando sento determinate situazioni che accadono ai calciatori del mio periodo, mi affido a Dio...".