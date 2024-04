Monte ingaggi della Serie B, la classifica: il Palermo è settimo

Se la Sampdoria è la squadra con il monte ingaggi più alto della Serie B, il Palermo (con 18,8 milioni di euro) si attesta al settimo posto della speciale classifica. Il dato emerge dalla classifica pubblicata dalla Gazzetta dello Sport e relativa all'aggiornamento successivo al calciomercato invernale, prende in considerazione il lordo con solo l'Irpef compresa, senza considerare parti variabili e nemmeno eventuali bonus. I blucerchiati hanno ridotto la spesa di circa 1,99 milioni di euro, ma guidano comunque con 25,4 milioni di euro. Al secondo posto il Como con 23,6 seguono Parma e Cremonese con 22,3 e 22,2, infine il Venezia con 20,5. Il dato interessante è che la Sampdoria è l'unica tra queste formazioni a non lottare per la promozione diretta. Situazione ancora peggiore quella dello Spezia, sesto per monte ingaggi con 19,6 milioni di euro, ma in piena bagarre per la salvezza.

A seguire quindi Palermo (18,8) e Pisa (17,5), poi scalino con il Bari a 10,7 e un gruppo di squadre molto omogeneo: Modena (9,6), Ternana (8,5), Ascoli (7,9), Brescia e Catanzaro (7,4), Cosenza e Reggiana (7,2). Tra queste spiccano Brescia e Catanzaro che lottano per i playoff e attualmente occupano quinto e settimo posto.

Le società con il monte ingaggi più basso sono invece Cittadella (4,5), Lecco (5,1), Sudtirol (6,1) e FeralpiSalò (6,4). 'Minima spesa e massima resa' per prima e terza, che lottano con la Sampdoria per gli ultimi due posti playoff mentre la seconda è vicina alla retrocessione e la quarta sta lottando per la salvezza, ma è penultima.

Monte ingaggi Serie B, la classifica completa

Samp 25,4 milioni di euro

Como 23,6

Parma 22,3

Cremonese 22,2

Venezia 20,5

Spezia 19,6

Palermo 18,8

Pisa 17,5

Bari 10,7

Modena, 9,6

Ternana 8,5

Ascoli 7,9

Brescia 7,4

Catanzaro, 7,4

Cosenza 7,2

Reggiana 7,2

Feralpi 6,4

Sudtirol 6,1

Lecco 5,1

Cittadella 4,5