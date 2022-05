Monreale, il ds Picano dopo la salvezza: "E' stato un anno difficile ma abbiamo portato la nave in porto"

Domenica scorsa il Monreale ha conquistato la salvezza nel girone A di Eccellenza dopo una stagione in salita cominciata sotto la guida di mister Bennardo, che aveva costruito una squadra capace di proporre un buon gioco pagando però lo scotto tecnico imposto dal calcio mercato, e conclusa con Santo Marramaldo che ha guidato i biancazzurri nello sprint decisivo. Il direttore sportivo del club Natale Picano a due giorni dalla vittoria sul Marsala ha espresso la sua soddisfazione per il risultato in un post su Facebook nel quale ringrazia tutto l'ambiente.

A bocce ferme volevo esternare la mia soddisfazione per il traguardo raggiunto - scrive Picano - è stato un anno difficile ...diciamo che abbiamo fatto due campionati…uno fino a dicembre e l’altro da dicembre in poi. La serietà della nostra società ha fatto sì che dallo scoramento generale si serrassero le fila - prosegue - e con dei veri professionisti vedi Ingrassia, Zammitti, Esposito, Canzoneri, Gastone, Rizzo, Sidoti e un gruppo di giovani di belle speranze è riuscita a portare la nave nella giusta direzione attraccando nel porto della salvezza. Un grazie al presidente che ci ha sostenuti fino alla fine -conclude - un grazie a tutto lo staff, un grazie particolare a mister Marramaldo che ha saputo integrare parecchi giovani del nostro settore giovanile. Ricordo infine a tutti gli addetti ai lavori che il Monreale è più vivo che mai. Forza Monreale!"