Monreale, parola a mister Bennardo: “Per la salvezza saranno determinanti le prime partite del girone ritorno”

Con il girone A di Eccellenza fermo a causa dello slittamento dovuto alla diffusione del contagio da Covid-19 il Monreale si prepara in vista della ripartenza in un girone di ritorno nel quale i biancazzurri, terzultimi in campionato a 9 punti, saranno impegnati nella bagarre per la salvezza che vede coinvolte le ultime cinque compagini del torneo, comprese le altre due società palermitane Parmonval e Cus. L'allenatore della squadra Rosario Bennardo analizza il percorso compiuto dal Monreale e le prospettive in vista di una seconda tranche di stagione che si preannuncia molto tesa.

In prima battuta il tecnico biancazzurro parla del girone d'andata della sua squadra: "Non ci aspettavamo di partire così - afferma a PalermoToday- all'inizio della stagione ci sono mancati nove titolari: ho dovuto fare di necessità virtù lanciando molti giovani che hanno risposto bene ma che giustamente hanno avuto bisogno di tempo per calarsi nel contesto dell'Eccellenza. Nonostante tutto la squadra si è espressa bene e sinceramente penso che ci manchino 4-5 punti se analizziamo bene le partite e gli episodi".

Bennardo si esprime successivamente in merito ad un organico che si è profondamente trasformato dopo l'ultima sessione di mercato: "Abbiamo perso quattro giocatori importanti per noi - spiega -Cuccia, Saluto e i due Cardinale. Erano giocatori per noi fondamentali hanno fatto scelte diverse: noi non ce la siamo sentita di forzare la mano e trattenere nessuno perché per raggiungere l'obiettivo abbiamo bisogno di persone che siano motivate al massimo per continuare la nostra lotta per arrivare all'obiettivo che è quello della salvezza. Sono comunque arrivati altri giocatori: a livello di esperienza perdiamo qualcosa perché a parte Renzo Parisi, un grande veterano, gli altri, che verranno ufficializzati a breve, sono giovani di prospettiva che hanno fatto cose importanti ma con poca esperienza in Eccellenza. Se io e il direttore Picano abbiamo deciso di portarli in squadra è perché abbiamo visto il loro valore”.

L'allenatore del Monreale analizza poi il livello del campionato e le prospettive della sua squadra nella lotta per la permanenza nella categoria: "Sono ormai tanti anni che io da calciatore prima e poi da allenatore mi sto misurando con questa categoria - dice - e devo dire che quest'anno il livello si è alzato nella quantità di squadre che lottano per l'alta classifica. In passato erano due massimo tre, quest'anno ce ne sono almeno 6-7 attrezzate per potere vincere e questo accresce il livello medio. La parte superiore del tabellone è delineata. Raggiungere la zona neutra della classifica è difficile almeno che una squadra non faccia un filotto di vittorie. Per quanto riguarda noi le prime partite saranno determinanti per capire il nostro futuro, a cominciare da come si sono integrati i nuovi acquisti e i giovani. Di conseguenza vedremo dunque se il nostro proseguo sarà orientato verso la parte alta o bassa nella zona play-out: se dovesse essere la prima ipotesi giocando in casa potremmo gestirla diversamente; se sarà la seconda vorrà dire che dovremmo fare ulteriori sacrifici in più per vincere e salvarci. Il gruppo comunque lavora bene e lo sta facendo anche adesso senza sosta: ci impegniamo duramente perché vogliamo la salvezza”

In chiusura Bennardo dice la sua sulla sospensione del campionato spiegando che impatto sta avendo sulla sua squadra: "Spero che non si ripeta una situazione come quella degli ultimi anni - conclude - anche perché essendoci il vaccino con i cicli completi potremmo finire i campionati. Noi come società abbiamo richiesto espressamente di essere vaccinati per poter far parte del gruppo: può sembrare un’imposizione ma è una scelta che si fa per tutelare la salute e prevenire problemi a tutti i tesserati. Penso che questo campionato si finirà: non so se ci sarà un prolungamento della sosta ma se è vero che il picco si raggiungerà, come si dice, a fine mese, allora penso e spero che dopo si possa proseguire senza problemi. Nelle due settimane di sosta non abbiamo potuto fare un richiamo di preparazione e ne stiamo approfittando adesso anche perché i turni infrasettimanali non ci consentiranno di allenarci a dovere”.