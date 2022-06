Eccellenza: Natale Picano non è più il direttore sportivo del Monreale

Per la prossima stagione in Eccellenza, conquistata dopo una lunga corsa alla salvezza culminata nella vittoria ai playout sul Marsala, il Monreale ripartirà da un nuovo direttore sportivo. Natale Picano non sarà più infatti il ds del club biancazzurro. A rendere noto il fatto è stato inizialmente lo stesso Picano, in un post su Facebook: "Oggi 10 giugno voglio comunicare che il mio rapporto di collaborazione con l'Asd Monreale si è concluso consensualmente - si legge nel post - Ringrazio il presidente Carmelo Bonura per la fiducia accordatami. Ringrazio tutti i collaboratori e lo staff tecnico: anche se è stata un'annata un po' travagliata gli obiettivi di inizio anno sono stati rispettati. Concludo che sarò sempre amico dell'Asd Monreale Calcio".

La società biancazzurra ha successivamente confermato la circostanza in una breve nota sulla propria pagina FB: "Il Monreale Calcio rende noto che da oggi - si legge - si conclude il rapporto di collaborazione con il direttore Natale Picano. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore le migliori fortune professionali".

L'esperienza in biancazzurro dell'ex dirigente della Parmonval nonché ex calciatore tra le altre di Taranto, Trapani ed Empoli si chiude così dopo una sola stagione.