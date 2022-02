Monreale, scelto il nuovo allenatore: squadra affidata a Santo Marramaldo

Alla fine ha rotto subito gli indugi il Monreale che dopo le dimissioni di Rosario Bennardo ha ufficializzato subito il nuovo tecnico. A guidare la squadra verso la corsa alla salvezza nel girone A di Eccellenza sarà mister Santo Marramaldo, ex allenatore del Cus Palermo.

Per Marramaldo si tratta di un ritorno: il tecnico aveva già guidato la squadra nella stagione 2017/2018 sempre in Eccellenza. Il nuovo allenatore debutterà già domenica nella trasferta dell'Esseneto contro l'Akragas terzo in campionato.