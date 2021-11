Il Monreale strappa il pari a Caltanissetta, Bennardo: “Trovata la giusta quadratura, ci manca il gol"

Anche se non è una vittoria a conti fatti è tutto fuorché disprezzabile il pareggio conquistato dal Monreale che a Caltanissetta blocca l’accreditata Nissa sullo 0-0 conquistando un punto che muove la classifica dopo un match molto tirato in cui i biancazzurri, con cinque under in campo hanno tenuto testa ai biancoscudati giocando alla pari.

Diverse le occasioni create dal Monreale, che si è avvicinato al gol della vittoria più volte in particolare con Saluto che ha centrato la traversa e con Canzoneri, il cui tentativo è stato sventato da Keba con una gran parata. Dal canto loro anche gli avversari hanno provato a rendersi pericolosi, andando vicini al gol con un colpo di testa di Seckan nel primo tempo e rischiando di trovare la rete nell’ultima azione della partita, trovando però l’opposizione della retroguardia. La squadra di mister Bennardo in virtù del punto conquistato aggancia il Cus Palermo a quota quattro punti.

Il tecnico biancazzurro Rosario Bennardo si è mostrato nel complesso soddisfatto a fine gara: "Anche oggi abbiamo fatto un'ottima partita - ha affermato a PalermoToday - abbiamo tenuto il campo restando compatti e ordinati rischiando solamente alla fine su un tiro da fuori. Noi abbiamo preso una traversa, confezionato un'occasione al 90' e un'altra durante la partita: la squadra ha trovato la sua quadratura ci sta mancando solamente il gol"