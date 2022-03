Il Monreale torna alla vittoria dopo nove partite: sconfitta la Nissa in casa

Finisce dopo nove sconfitte consecutive il digiuno del Monreale che rompe il sortilegio tornando alla vittoria in una partita sulla carta complicata: i biancazzurri hanno infatti battuto al Ribolla la Nissa, una delle candidate alla zona play-off del girone A di Eccellenza, imponendosi in rimonta per 2-1 nel recupero della ventiquattresima giornata.

A passare in vantaggio erano stati nel primo tempo gli ospiti grazie a Pardo, che al 23' ha finalizzato sotto porta un'azione confusa con diversi batti e ribatti. Il pareggio dei padroni di casa arriva sul gong. Il portiere nisseno Keba esce a valanga su Namio, imbeccato in area con una palla filtrante, con l'arbitro che concede il penalty: dal dischetto Gastone spiazza l'estremo difensore biancoscudato firmando il pari. Il gol che decide il match arriva al 71': su un traversone da sinistra di Ruggeri nato da un rovesciamento di fronte, Namio da due passi batte di testa Keba. Nel finale i biancazzurri tengono il vantaggio e strappano una vittoria fondamentale.

Grazie a questo successo infatti il Monreale consolida il suo piazzamento in zona play-out salendo a quota 15 punti portandosi a quattro lunghezze di vantaggio sul Marsala penultimo (posizione che vale la retrocessione) sconfitto quest'oggi dal Mazara. Il tecnico della squadra Santo Marramaldo ha elogiato la squadra per questo risultato fondamentale: "Tre punti importantissimi contro una squadra ben attrezzata - afferma a PalermoToday - i ragazzi hanno dato il massimo restando concentrati per tutta la partita, pur passando in svantaggio abbiamo avuto la determinazione e il carattere per capovolgere a nostro favore il risultato. vittoria che viene dopo tanti risultati negativi che da morale per affrontare le ultime partite".