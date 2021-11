Eccellenza, il Monreale si rinforza con tre nuovi innesti

Grandi novità in casa Monreale Calcio. La società biancazzurra ha infatti ufficializzato l'arrivo di tre nuovi innesti che si sono già aggregati alla rosa di mister Rosario Bennardo: si tratta di Andrea Rizzo, Gioacchino Sidoti e Andrea Giglio.

Classe 2001, Andrea Rizzo è un terzino destro e arriva dal Troina impegnato in Serie D, categoria nella quale ha giocato con Marsala e Cittanovese. Per il difensore palermitano si tratta di un ritorno in Eccellenza dopo l'esperienza a inizio carriera con il Mazara.

Gioacchino Sidoti è un difensore classe 1998 che può giocare in tutte le posizioni della retroguardia: arriva dalla Parmonval, squadra nella quale ha militato per tutta la sua carriera, cominciata sei stagioni fa. Nonostante la giovane età è un profilo decisamente collaudato per la categoria.

Andrea Giglio è un attaccante del 2002 al debutto in prima squadra dopo aver completato la sua formazione calcistica nei ranghi delle giovanili del Palermo. Il Monreale allunga così la sua coperta in vista del proseguo di un campionato che a breve lo vedrà impegnato in diversi scontri diretti per la permanenza in Eccellenza.