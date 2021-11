Il Monreale perde di misura contro il Mazara, Bennardo: "Dovevamo sfruttare meglio le occasioni"

Pomeriggio amaro per il Monreale che al Ribolla è costretto a cedere il passo al Mazara del neo-mister Domenicali, che si impone di misura al termine di una partita combattuta. A decidere la sfida la rete al 60’ di Guaiana che batte Ingrassia da due passi in mezza rovesciata sugli sviluppi di un corner: il Monreale ha provato dopo il gol a recuperare la partita, andando vicino al pareggio in particolare con una punizione di Cuccia negli ultimi minuti, sventata dall’estremo difensore mazarese Pizzolato. In virtù di questa sconfitta Monreale resta a quota 8 punti, in piena zona play-out, venendo agganciato dal Casteltermini vittorioso a Marsala nel Girone A di Eccellenza.

Il tecnico dei biancazzurri Rosario Bennardo ha espresso le sue considerazioni sulla storia del match, senza nascondere una punta di rammarico: “Una sconfitta che non ci aspettavamo - ha affermato a PalermoToday - avevamo preparato la sfida nel modo migliore anche se avevamo due infortunati e un indisponibile. Come sempre con tanti giovani siamo partiti bene come al solito, creando un paio di occasioni da gol che non abbiamo sfruttato. Purtroppo, la legge del gol è sempre la stessa: quando non riesci concretizzare al primo tiro prendi rete e così è successo. Poco da dire, abbiamo sbagliato la prima in casa, speriamo di poterci rifare con la Pro Favara”.