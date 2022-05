Vittoria d'Eccellenza per il Monreale: i biancazzurri vincono il playout contro Marsala e si salvano

Si conclude con il lieto fine la stagione del Monreale che dopo un campionato tribolato chiuso però in forte crescendo conquista il suo obiettivo stagionale battendo il Dolce Onorio Marsala ai playout con un netto 3-0 che vale la permanenza nel campionato di Eccellenza.

Dopo aver imposto sin da subito il ritmo alla partita i padroni di casa passano in vantaggio al 28': la firma è quella del solito Namio, sempre a segno nelle partite decisive, che trafigge di potenza Furnari dopo una torre di Gastone, un altro protagonista del finale di stagione della squadra di Santo Marramaldo. Per il Monreale (al quale sarebbe bastato comunque il pari in virtù del miglior piazzamento in campionato) la partita si mette in discesa e nella ripresa viene legittimato il successo.

Il raddoppio arriva al 67' con R, che finalizza in grande stile una discesa di capitan Esposito. A mettere i titoli di coda sul match la rete segnata dieci minuti dopo dal classe 2005 Joseph Cervello, esterno interessante messosi in evidenza in quest'ultimo scorcio di campionato, che finalizza con una bella azione personale. I biancazzurri possono così dunque festeggiare la permanenza nella categoria coronando il percorso di ripresa iniziato con l'arrivo in panchina di mister Santo Marramaldo, che ha condotto la squadra verso la salvezza.

L'allenatore del Monreale commenta così telegraficamente la vittoria del playout: "Il risultato è stato giusto e meritato - afferma a PalermoToday - adesso ci godiamo questa salvezza che vogliamo dedicare alla società. Adesso vedremo il dà farsi ma siamo contenti ed è stato giusto questo epilogo soprattutto per la società"