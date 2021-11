Contro Marineo arriva la prima vittoria del Monreale, Bennardo: "I ragazzi sono stati valorosi"

Dopo dieci partite il Monreale riesce a conquistare il primo successo del suo campionato di Eccellenza: lo fa battendo di misura l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, una delle squadre più in forma di questo frangente della stagione. Al Ribolla la squadra di Rosario Bennardo sblocca la partita grazie al gol del neoacquisto Sidoti, che su un'azione confusa sviluppata sull'out di sinistra si ritrova la palla nel cuore dell'area fulminando Ceesay da due passi.

La gioia del vantaggio viene parzialmente compressa dal rosso rimediato da Antonino Cardinale, che sei minuti dopo viene espulso in un frangente confuso per un tocco sulla spalla di un avversario a palla lontana. Nel finale di tempo Namio ha un ottimo spunto involandosi verso la porta, ma il suo tiro a giro si spegne a lato. Nella ripresa Monreale serra ulteriormente i ranghi chiudendosi a riccio con Marineo che alza il baricentro: il forcing della squadra di Tumminia non sortisce però effetto. Per il Monreale è una vittoria pesante che muove la classifica: i biancazzurri (che mercoledì recupereranno la partita contro l'Enna) salgono a quota 7 scavalcando Casteltermini e raggiungendo la Parmonval.

Il tecnico del Monreale Rosario Bennardo ha commentato la prestazione della squadra: "Oggi i ragazzi sono stati encomiabili - afferma il tecnico a PalermoToday -hanno fatto una grande partita. Abbiamo avuto la fortuna di passare in vantaggio dopo 8 minuti, poi siamo rimasti in dieci dal decimo di gioco e i ragazzi sono stati valorosi perché abbiamo sofferto poco e ci siamo difesi bene. Purtroppo non siamo riusciti a ripartire per poter chiudere la partita: abbiamo avuto un’occasione gol con Namio nel primo tempo ma avevamo di fronte una squadra forte, una delle rivelazioni del campionato. Siamo stati bravi a non subire e a non concedere loro possibilità di fare gol: dopo due tre prestazioni buone siamo riusciti a vincere"