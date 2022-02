Sconfitta beffarda per il Monreale: l’Enna completa la rimonta con un rigore nel finale

Un grande inizio, un epilogo beffardo. Si può condensare così il pomeriggio vissuto dal Monreale che al Ribolla esce sconfitto per 3-2 dall’Enna con i gialloverdi che hanno completato la rimonta all’ultimo minuto in virtù di un calcio di rigore, il secondo fischiato a a loro favore nella gara, molto contestato.

La squadra di Santo Marramaldo, alla prima panchina dopo il suo ritorno da allenatore, nel primo tempo si è portata sul doppio vantaggio. A sbloccare la partita ci ha pensato il classe 2004 Molinini che al 25’ trova sugli sviluppi di un corner il colpo vincente. Dieci minuti dopo i padroni di casa riescono a raddoppiare con capitan Esposito che su punizione trova una parabola velenosa che sorprende Caruso e si insacca all’angolino basso.

La reazione ennese si concretizza nella ripresa. Al 51’ Parisi si ritrova palla in area dopo una respinta di Ingrassia su un tiro di Angelo Caronia e riesce ad accorciare le distanze. Nove minuti dopo Procida atterra Bonanno in area con l’arbitro che fischia rigore: dal dischetto Angelo Caronia pareggia la gara. Dopo una parte finale di partita molto tirata gli ennesi completano la rimonta al 94’. Tosto strappa palla a Zammitti ed entra in area fronteggiato da Canzoneri, cadendo: l’arbitro decreta il rigore tra le proteste accese dei padroni di casa sia per la precedente carica su Zammitti che per un contatto dall’entità in effetti non trascendentale. Dal dischetto Graziano non sbaglia e condanna i biancazzurri ad una sconfitta amara e nel complesso ingenerosa. Il Monreale resta fermo a 12 punti e in virtù dei passi falsi delle concorrenti la situazione resta immutata.

L’allenatore del Monreale Santo Marramaldo ha espresso le sue considerazioni sulla partita: “La prestazione è stata ottima ma il risultato purtroppo ci penalizza: non dico che potevamo vincere perché l’Enna è una squadra più attrezzata di noi ed è venuta fuori ma il pari era giusto anche perché nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni per segnare il 3-0. I ragazzi ci devono credere e devono ripartire da questa prestazione contro una squadra che deve fare un campionato che non è il nostro. L’obiettivo è fare i play-out e con questo spirito possiamo anche farcela, sperando che gli arbitri siano più attenti”.