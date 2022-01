Monreale-Cus, il tecnico Rao: "Grande prova dei nostri ragazzi, spiace per il risultato"

Alla fine non può che esserci amarezza in casa Cus Palermo dopo il derby perso oggi pomeriggio contro il Monreale al termine di una partita tirata nella quale la sezione calcio della polisportiva universitaria avrebbe meritato qualcosa in più lottando fino alla fine anche in un secondo tempo giocato quasi tutto in inferiorità numerica, per l'espulsione di Coglitore. Una prestazione, quella dei giallorossi, che mitiga un po' il resto e fa ben sperare in vista del campionato. Nel post-partita la società ha deciso di fare intervenire l'allenatore in seconda Mattia Rao in relazione agli aspetti tecnici della partita, senza volersi soffermare su altro.

Rao, presente in panchina al posto di mister Ferrara quest'oggi squalificato, ha espresso le sue considerazioni sul match: "Siamo naturalmente delusi per il risultato -afferma a PalermoToday -non arrivato ma al tempo stesso siamo soddisfatti della prova dei ragazzi, abbiamo lottato su ogni pallone non mollando un centimetro ed é questa la partita che volevamo fare. L'abbiamo impostata sull'agonismo, giocando come se fosse una finale, abbiamo lasciato il cuore in campo: poi il risultato é stato quello che é stato, complimenti al Monreale.Noi non molleremo fino alla fine, ci sono tante partite da disputare, la squadra è viva, ci crede e ci crediamo tutti, la salvezza è l'obiettivo e ci proveremo fino alla fine come abbiamo fatto oggi.".

L'allenatore in seconda del Cus ha commentato in breve l'episodio dell'espulsione di Coglitore: "L'espulsione é stata dubbia -concude - credo ci fosse un'altra espulsione per loro. Questo rosso ci ha condizionati e non ce lo aspettavamo ma abbiamo comunque visto una reazione dei ragazzi dopo l'espulsione abbiano continuato a giocare e ad esprimere il nostro gioco cercando di recuperare il risultato".