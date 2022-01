Monreale-Cus 2-1, la gioia di Namio: "Felice per la doppietta, dobbiamo pedalare ancora di più per la salvezza"

C'é soddisfazione in casa Monreale dopo la vittoria per 2-1 contro il Cus, un successo pesante che consente ai biancazzurri di rilanciare le loro ambizioni di salvezza. A decidere la partita la doppietta di Domenico Namio, con cui la squadra ha rimontato al vantaggio cussino di Mazza.

L'attaccante biancazzurro ha espresso la sua soddisfazione per il risultato e per la sua performance: "Sono molto felice per la doppietta -afferma a PalermoToday -- i ragazzi mi hanno aiutato tanto coi loro consigli. Noi dobbiamo continuare così e pedalare di più, ce la possiamo fare e lotteremo per la salvezza fino alla fine. Vincere oggi é stato fondamentale perchè ci servivano i tre punti per continuare a inseguire il nostro obiettivo".

Anche il tecnico Rosario Bennardo ha espresso le sue considerazioni su una partita complicata, elogiando gli avversari per lo spirito messo in campo: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo forse uno dei peggiori in assoluto ma ai ragazzi voglio concedere l'attenuante del fatto di conoscersi da poco perché ci sono elementi nuovi. Il Cus ci ha dimostrato che in questo campionato troveremo la guerra dappertutto: l'atteggiamento nostro deve essere lo stesso che hanno messo loro, con tutte le difficoltà che hanno trovato, sono riusciti a metterci in difficoltà a loro volta, anche in dieci uomini"

L'allenatore biancazzurro ha poi sottolineato l'importanza del risultato elogiando la squadra: "É stato fondamentale - conclude -se non avessimo fatto risutlato pieno oggi sarebbe stato complicato. I ragazzi sono stati bravi a reagire dopo le difficoltà e fortunatamente siamo riusciti a fare bottino pieno".