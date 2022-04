Monreale, Marramaldo dopo la vittoria su Casteltermini: “Create più di venti palle gol, ci abbiamo creduto fino alla fine”

Con la vittoria nello scontro diretto contro il Casteltermini penultimo in classifica il Monreale ha ottenuto un successo pesante che lo porta a quota 21 vale la certezza aritmetica di giocare lo spareggio salvezza in casa tenendo contestualmente viva la speranza di non dover passare dai playout in virtù della regola dei dieci punti di distacco. Molto, se non addirittura tutto dipenderà dall’incrocio tra il Marsala, terzultimo a 14 punti, e il Cus, ultimo a 9.

Il tecnico della squadra biancazzurra Santo Marramaldo ha espresso telegraficamente le sue considerazioni sul match mostrandosi soddisfatto: “Abbiamo creato più di venti palle gol - ha affermato a fine partita - i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Il rigore si può anche sbagliare anche se va detto che non è stato calciato male ma è finito sulla traversa: comunque dovevamo vincere e abbiamo vinto. Va bene così.

L’allenatore del Monreale nel parlare delle prospettive della squadra spiega che non è mai mancata la convinzione nel poter raggiungere la permanenza in categoria: “Play-out in casa sono sicuri ha concluso - vediamo il risultato di domani tra Marsala e Cus, dopo di ciò chissà magari riusciamo a salvarci direttamente. Noi abbiamo sempre creduto sin dall’inizio di poterci salvare. Potevamo essere addirittura salvi adesso e non fosse stato per la partita contro l’Enna in cui vincevamo 2-0 al primo tempo e 2-1 al 90’ fino a quando non hanno dato due rigori a loro che hanno rimontato.