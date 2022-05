Resuttana, mister Chinnici dopo la sconfitta in coppa: “Deluso dal risultato non dalla prestazione"

Più che per l’esito in sé la sconfitta in Coppa Italia Promozione a Modica del Resuttana San Lorenzo, vincitrice in pompa magna del girone A ha sorpreso per il punteggio: un 5-0 netto in una partita che nel primo tempo era stata combattuta e nella quale i nerorosa hanno pagato, nell’economia del punteggio, dieci minuti di sbandamento nella ripresa. Il tecnico della squadra palermitana Filippo Chinnici analizza la storia del match, che ha segnato le speranze di poter rendere ulteriormente storica una stagione già trionfale.

L’allenatore nerorosa ripercorre la storia della partita analizzando le cause della sconfitta e riconoscendo i meriti ad un avversario che anche nel suo girone ha dimostrato di essere forte: “Sicuramente c’è delusione per il risultato ma non per il gioco espresso - afferma a PalermoToday - nel primo tempo se avessimo fatto due gol, anche a detta dell’avversario non avremmo rubato nulla. Bisogna dire che noi dopo il 9 aprile - prosegue il tecnico - abbiamo dimezzato un po’ gli allenamenti perché dopo 9 mesi era fisiologico staccare un po’ la spina e questo ha fatto sì che non fossimo brillanti come lo siamo stati per il torneo. La delusione per il risultato e per come è arrivato c’è ma siamo consapevoli di aver fatto una grandissima stagione che non va dimenticata. Forse se questa partita fosse stata giocata un mese fa non sarebbe finita in questo modo - conclude Chinnici - ma bisogna dare tutto l’onore al Modica, grande squadra ben messa in campo con un grande pubblico, una piazza da categorie superiori".