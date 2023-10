Il Palermo vola a Modena, Corini valuta dei cambi a centrocampo: Gomes favorito su Stulac

A Modena per non fermarsi, calare il poker di vittorie consecutive in trasferta e consolidare sempre di più i piani alti, altissimi della classifica. Il Palermo di Eugenio Corini domani pomeriggio sarà impegnato al Braglia di Modena nel match valevole per la nona giornata di campionato. Vincere contro la squadra di Bianco sarebbe più che fondamentale: i rosanero potrebbero lavorare durante la sosta con il morale altissimo e lancerebbero un altro importante messaggio al campionato.

Ma la sfida, come sempre, nasconde delle insidie sulle quali ha lavorato molto il gruppo guidato dal Genio: i modenesi vengono da un ko casalingo contro il Venezia e non vincono in campionato da più di un mese. Un 4-3-1-2, quello di Bianco, che potrebbe creare alcune difficoltà ai rosanero. Ecco perché il tecnico sta valutando con grande attenzione l’undici titolare da schierare. In realtà, nel piano partita di Corini, assumono grande rilievo anche i cambi, così come visto per esempio contro Ascoli e Sudtirol. Le riflessioni dell’allenatore vertono essenzialmente sul centrocampo. In difesa confermato Mateju a destra, la coppia centrale sarà formata come sempre da Lucioni e Ceccaroni. A sinistra permane il ballottaggio Lund-Aurelio, con il secondo leggermente favorito, galvanizzato dal gol vittoria contro il Sudtirol. A centrocampo i principali dubbi del tecnico: le quotazioni di Gomes sono in rialzo, il francese potrebbe garantire maggiore dinamismo rispetto a Stulac.

Ma tutto dipenderà da come Corini vuole impostare la gara: se dai suoi pretenderà un palleggio costante è probabile che sia lo sloveno ad aggiudicarsi la maglia da titolare. Sei uomini per tre maglie, come detto dallo stesso allenatore ieri pomeriggio in conferenza stampa. Segre è il calciatore che atleticamente sta meglio ma potrebbe essere incisivo a match inoltrato; Henderson sa essere molto utile negli inserimenti e nel ritmo della manovra offensiva e può anche fare l’elastico rendendo il modulo un 4-2-3-1; Coulibaly con la sua azione di disturbo potrebbe rivelarsi efficace nel recupero dei palloni in mezzo e sulle seconde palle; Vasic va aspettato ma ha anche bisogno di trovare continuità. Insomma, l’abbondanza per un allenatore è sempre un bel problema ma sarà Corini a decidere con chi partire dal primo minuto.

In avanti Insigne è pienamente recuperato dopo il virus intestinale che lo aveva messo ko alla vigilia del match contro gli altoatesini. Probabile possa tornare in campo dal primo minuto, insieme a Brunori e Di Francesco. Una chance di partire titolare, in realtà, l’avrebbe anche Mancuso: il numero 7 rosanero è il jolly dell’attacco e Corini lo tiene in grande considerazione. Un gol segnato e 3 assist nei 210 minuti in cui Corini ha mandato in campo il calciatore milanese, numeri piuttosto pesanti e certamente indicativi.

Attesi più di 3500 palermitani presso l'impianto modenese, la società di casa ha messo in vendita ieri un ulteriore stock di 500 tagliandi vista la grande richiesta pervenuta dai sostenitori rosanero.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Seculin; Oukhadda, Zaro, Cauz, Cotali; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada; Bonfanti, Manconi.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Henderson, Gomes, Coulibaly; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Qui Modena

"Il Modena dovrà avere lo stesso entusiasmo del Palermo, a mio avviso l’avversario migliore da affrontare dopo la nostra prima sconfitta”. Ha parlato così, alla vigilia, il tecnico del Modena Paolo Bianco, dalla sala stampa del Braglia.

”Dopo la gara col Venezia ho fatto i complimenti ai miei calciatori perché hanno affrontato a viso aperto, senza paura, una squadra costruita per restare nella zona altissima della classifica – spiega Bianco –. Al tempo stesso ho detto loro che non mi è piaciuto come si sono comportati dopo il 2-1 degli avversari, a metà ripresa, quando sono andati in difficoltà. Per cercare la rimonta, e il tempo c’era, dovevano continuare a sviluppare i concetti di gioco sui quali stiamo lavorando da luglio, non cercare altre soluzioni. Abbiamo perso una gara, ne perderemo ancora da qui alla fine del campionato perché questa è la natura stessa del nostro sport, ma l’importante, già dalla gara col Palermo, è essere il Modena dei sei risultati utili consecutivi, ottenuti sviluppando un certo tipo di percorso. Noi, anche rispetto alla squadra di Corini, un’altra destinata a lottare per la promozione diretta, siamo all’inizio di un percorso nuovo, ma dobbiamo crederci, soprattutto quando affrontiamo le difficoltà, che non mancheranno neppure contro siciliani”.

Statistiche, precedenti e curiosità

Nella passata stagione il Palermo ha ottenuto contro il Modena due vittorie su due: al Braglia si impose per 2-0 con i gol di Brunori e Valente. Nel match di ritorno al Barbera i rosanero segnarono 5 reti, con Tutino, Soleri, Verre, Aurelio e Vido. Quel match fu importante perché gli uomini di Corini riuscirono a porre fine ad una serie di sei partite senza successi: quaranta giorni senza vittoria.

Insigne l’anno scorso segnò alla squadra allora guidata da Tesser, Di Francesco ha segnato al Modena quando vestiva la maglia del Lanciano, nella stagione 2015-16. Anche Mancuso sa come far male al Modena: per lui un gol e un assist, entrambi registrati nel 2016-2017 quando giocava nella Sambenedettese.

Su diciannove trasferte dello scorso anno, solo due volte i rosanero hanno mantenuto inviolata la porta: una proprio contro il Modena al Braglia, l’altra a Benevento. Il Modena non vince dallo scorso 2 settembre, poi tre pari di fila e una sconfitta.

Manconi è stato compagno di Pigliacelli quando il portiere rosanero vestiva la maglia del Trapani.

Il Palermo ha il miglior rendimento in trasferta del campionato con 10 punti totali ottenuti su 4 trasferte. I rosanero sono primi nella speciale classifica che riguarda le reti segnate nell’ultima mezz’ora: in particolare, insieme al Cosenza, la squadra di Corini ha segnato 3 reti nei minuti di recupero (Soleri, Mancuso, Brunori). Insieme a Parma e Cosenza, inoltre, il Palermo è la squadra che segna di più nel primo quarto d’ora di gioco.

Dieci marcatori diversi per i rosanero in questo avvio: prendendo in esame le prime due divisioni dei cinque principali campionati europei, il Palermo è col Newcastle l’unica squadra in doppia cifra di realizzatori sulla base di sette partite giocate. Il 25% dei gol segnati dalla squadra di Corini arriva dal reparto difensivo: 3 su 12, reti siglate da Lucioni, Ceccaroni e Aurelio.

Sono 24 i precedenti al Braglia: 12 vittorie del Modena, 7 pari e 5 blitz rosanero. L’ultima vittoria risale proprio al match della scorsa stagione. L’ultimo successo del Modena è datata 2001/02, gli emiliani vinsero 2-0.