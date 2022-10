Corini elogia i tifosi del Palermo: “Vedere quel muro rosanero è stato straordinario"

Il Palermo riesce, dopo quasi due mesi, a ritrovare la vittoria e ad ottenere il primo successo in trasferta di questo campionato. La formazione guidata da Eugenio Corini torna ai tre punti dopo cinque gare in cui aveva totalizzato solamente due punti. Il tecnico rosanero, intervenuto a fine partita ai microfoni di Sky Sport, ha elogiato i suoi e ringraziato gli oltre 1700 tifosi rosanero presenti al Braglia: “Sono molto affezionato a chi va a seguire la squadra in trasferta - ha dichiarato Corini -, a chi c’è sempre, a prescindere da tutto, a chi ha grande passione. In un momento così delicato, complicato, è stato molto stimolante vedere i nostri tifosi darci la carica. Vedere quel muro rosanero è stato straordinario. Vogliamo dedicare la vittoria a chi tifa Palermo: sapevamo che c’erano delle difficoltà ad ottenere risultati. Questo è un dato oggettivo e difficile da spiegare. Però oggi abbiamo fatto una prestazione grintosa, di qualità, abbiamo avuto fame nel trovare il raddoppio alla fine del primo tempo. Oggi era importante far vedere che i nostri miglioramenti portassero ad un risultato e lo abbiamo fatto con una prestazione gagliarda. Sono stati tutti protagonisti".

Certamente importante la prestazione del portiere rosanero, autore di parate difficili e preziosissime: “Pigliacelli è stato determinante - ha affermato Corini, che poi si è soffermato sull’aspetto tattico -. Noi giochiamo con un 4-3-3 flessibile, col palleggio cerchiamo le giocate in mezzo alle linee. L’obiettivo è cercare di essere sempre aggressivi. La mancanza di Elia sarà certamente un peso per noi, è un giocatore che in questo avvio ci ha dato tanto. Ma oggi Valente ha fatto una grande partita, di qualità e sacrificio. Broh è partito molto bene: ha subito un infortunio che l’ha penalizzato ma appena tornato è stato messo in campo”.