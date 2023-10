Palermo, Corini e la quarta vittoria fuori casa: "Emozionante avere così tanti tifosi in trasferta"

“Voglio partire dalla fine, dall’esultanza sotto il settore ospiti occupato da quasi 4000 tifosi rosanero: avere così tanti sostenitori in trasferta è qualcosa di incredibile, sono stati straordinari. Mi emoziona questo supporto”.

Eugenio Corini è raggiante al termina di Modena-Palermo: un successo di importanza notevole per i suoi, giunto grazie alle reti di Henderson e Mancuso. La prova del Braglia ha confermato la solidità della squadra: altro clean sheet, undicesimo marcatore mandato a referto, meccanismi difensivi ormai praticamente collaudati. Se davvero si volesse fare un appunto alla squadra rosanero si potrebbe soltanto dire che serve maggiore cinismo sotto porta: nella prima frazione di gara troppe chances sprecate in area avversaria.

“Sapevamo di affrontare un avversario con qualità – ha precisato Corini - nel primo tempo per quaranta minuti abbiamo fatto bene ma gli ultimi cinque non mi sono piaciuti: su alcune palle inattive loro sono stati pericolosi e abbiamo forzato alcune giocate. Nella ripresa siamo stati bravi a trovare immediatamente il gol, potevamo fare anche il secondo. Poi il Modena per 15-20 minuti si è espresso bene, ci ha creato qualche difficoltà. Ci è venuto un po’ il braccino, abbiamo sofferto un po’ il caldo e la fatica visto che ultimamente ci siamo allenati praticamente ogni giorno e con grande determinazione. Il gol del raddoppio nasce da una bella combinazione dei nostri due attaccanti, l’assist di Brunori a Mancuso sotto la curva occupata dai nostri tifosi è qualcosa di molto bello. Cosa è cambiato dopo la sconfitta con il Cosenza? Abbiamo iniziato bene il campionato a Bari, con un pareggio. Poi abbiamo fatto tre vittorie consecutive, quindi la sconfitta interna contro il Cosenza. Se però esaminiamo con dati alla mano quel ko si capisce come fosse totalmente immeritato. Siamo andati a vincere in trasferta, a Venezia, contro un avversario che secondo me sarà con noi protagonista sino alla fine. Poi abbiamo battuto, in rimonta, un avversario difficile come il Sudtirol: vincere con loro ribaltando lo svantaggio iniziale per me è un’impresa. Vinciamo diverse tipologie di partita, c’è mentalità, forza, una lettura corretta delle gare: siamo solidi e questo credo sia importante. Giocare a Palermo è una responsabilità - ha concluso il Genio - quest’anno volevamo alzare il livello qualitativo vista la maglia che indossiamo e le ambizioni che abbiamo”.