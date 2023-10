Il Palermo mette la quarta, Henderson e Mancuso stendono il Modena

Il Palermo cala il poker di vittorie consecutive in trasferta: netto 2-0 al Braglia di Modena, grazie alle reti di Henderson e Mancuso nella ripresa. In superiorità numerica dal 23' per il rosso estratto a Oukhadda, nel primo tempo gli uomini di Corini sprecano troppe occasioni. La traversa di Brunori e altre chances non sfruttate consentono ai padroni di casa di tornare negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Ad avvio ripresa, però, i rosanero la sbloccano subito con lo scozzese Henderson, bravissimo a coordinarsi al volo e a battere Gagno. Nel finale la rete di Mancuso chiude definitivamente i conti. Vittoria di importanza fondamentale per i rosanero, in attesa del match tra Venezia e Parma.

Le formazioni iniziali

Il ballottaggio Lund-Aurelio viene vinto dal terzino ex Hacken, a centrocampo ci sono Henderson, Gomes e Coulibaly. In avanti spazio ad Insigne, Brunori e Di Francesco. Bianco conferma Tremolada a supporto di Bonfanti e Manconi.

Il match inizia con entrambe le squadre molto alte: sia il Modena che il Palermo attaccano con un buon numero di uomini, con le difese disposte qualche metro più indietro rispetto alla linea di centrocampo. Al 10’ traversa clamorosa dei rosanero: Henderson pesca con un gioiello Brunori, che a colpo sicuro con un piattone conclude verso la porta di Gagno. La traversa nega la gioia al capitano rosanero, ghiotta chance per la squadra di Corini non concretizzata. Al 16’ Pigliacelli dice di no al colpo di testa di Magnino, perso da Lund: paratona del portiere rosanero che salva il risultato. Al 23’ il copione della gara cambia, fallo da ultimo uomo commesso da Oukhadda e chiara occasione da gol: il laterale del Modena interviene su Di Francesco, servito splendidamente da Brunori, e l’arbitro estrae giustamente il cartellino rosso.

Bianco corre immediatamente ai ripari: fuori Bonfanti, dentro Cotali per ristabilire la difesa a 4. Al 35’ il Palermo si divora il gol del vantaggio: prima Insigne e poi Coulibaly ciabattano la conclusione. Poco dopo Insigne schiaccia male di testa, a pochi passi da Gagno. Al 47’ Zaro sfiora il vantaggio di testa, sugli sviluppi di calcio d’angolo. Le squadre tornano negli spogliatoi senza aver sbloccato il parziale: troppe le occasioni fallite dal Palermo, il Modena cerca comunque di attaccare nonostante l’inferiorità numerica.

I cambi della seconda frazione

Ad avvio ripresa Bianco inserisce Duca al posto di Palumbo, Corini conferma gli undici della prima frazione di gioco. Dopo un minuto e mezzo la sblocca Liam Henderson, sotto il muro rosanero: mancino al volo che batte Gagno, che riesce a deviare ma non ad impedire che la palla vada in rete. Non era affatto facile coordinarsi per lo scozzese, esecuzione di pregevole fattura. Undicesimo marcatore diverso da inizio stagione, ulteriore record per i rosanero. Al 55’ Brunori sfiora il gol del raddoppio, grande girata del capitano da posizione piuttosto difficile: per poco il bomber non trova un angolo quasi impossibile. Bianco vuole più verve in avanti: dentro Falcinelli per Manconi e Riccio per Tremolada. Al 61’ altro rischio per il Palermo, Coulibaly perde palla e Magnino calcia verso la porta: Pigliacelli c’è e afferra il tiro con sicurezza. Corini effettua un triplo cambio: dentro Segre, Aurelio e Vasic, fuori un impreciso e confusionario Coulibaly, l’autore del vantaggio Henderson e Lund.

Al 65’ Ponsi cerca in acrobazia la rete ma l’impatto col pallone è impreciso. I rosanero abbassano troppo il baricentro, nonostante la superiorità numerica: il Modena prova a pungere in attacco. Altri due cambi per Corini: in campo Stulac e Mancuso, out Insigne e Di Francesco. Il Modena risponde con Guiebre per Cotali. Corini cambia assetto al Palermo per questo finale di partita, i suoi si schierano col 3-5-2: Vasic largo a destra, Aurelio a sinistra; Stulac è il regista, con Segre e Gomes ai lati. Mancuso e Brunori formano la coppia d’attacco. Il Modena ci prova ma la difesa rosanero tiene. Nel secondo minuto di recupero il Palermo trova il raddoppio: Brunori serve Mancuso che con un tiro secco brucia l'intervento di Gagno e chiude definitivamente i conti.

Tabellino e pagelle

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Oukhadda 4, Zaro 6, Cauz 5,5, Ponsi 6; Magnino 6,5, Gerli 5,5, Palumbo 5,5 (46’ Duca 5); Tremolada 5,5 (58’ Riccio 5,5); Bonfanti 6 (24’ Cotali 5,5 (72’ Guiebre 6)), Manconi 5 (58’ Falcinelli 5,5). Allenatore: Bianco 5,5.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6,5, Lucioni 6, Ceccaroni 6, Lund 6 (63’ Aurelio 6); Henderson 7 (63’ Vasic 5,5), Gomes 6,5, Coulibaly 5 (63’ Segre 6); Insigne 5,5 (70’ Mancuso 7), Brunori 6,5, Di Francesco 6,5 (70’ Stulac 6). Allenatore: Corini 7.

Arbitro: Aureliano (Bologna) 6,5.

Reti: 47’ Henderson, 92' Mancuso.

Ammoniti: 44’ Lucioni, 54’ Manconi, 60’ Coulibaly, 68’ Duca.

Espulsi: 23’ Oukhadda.