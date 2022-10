Bentornato Palermo, che scherzetto al Modena: Brunori e Valente firmano la vittoria scacciacrisi

Potrebbe essere la partita della svolta, quel match in grado di ridare tranquillità alla squadra e di invertire il trend negativo. Il Palermo scaccia via la crisi con una vittoria convincente: al Braglia di Modena, con più di 1700 cuori rosanero al seguito della squadra, il finale è 2-0 in favore dei rosanero. La formazione di Corini ha legittimato il successo grazie a due reti siglate nel primo tempo, un rigore di Brunori e una zampata vincente di Valente nel secondo minuto di recupero. Nella ripresa, nonostante gli assalti della squadra di Tesser che sperava quantomeno di segnare un gol in grado di riaprire il match, la difesa rosanero resiste. Tre punti importantissimi, che arrivano al termine di novanta minuti nei quali i rosanero hanno sofferto le incursioni dei padroni di casa, mantenendo però la porta inviolata grazie ad una grande prestazione di Pigliacelli. La squadra di Corini è stata cinica, concreta, pragmatica: in questo campionato servono anche queste prestazioni. I rosanero non vincevano dal 9 settembre, primo successo esterno in questa stagione.

Il tecnico bresciano comincia il match con il classico 4-3-3: ancora una panchina, la terza consecutiva, per Stulac. Nonostante l?allenatore avesse elogiato alla vigilia, in conferenza, l?atteggiamento dello sloveno in allenamento, il play viene nuovamente lasciato fuori dall?undici titolare. In cabina di regia c?è Gomes, per il resto tutto come annunciato, con l?impiego dal primo minuto sulla sinistra di Devetak. I rosanero iniziano bene, con un buon fraseggio e trame offensive che impensieriscono la difesa modenese.

All?8? Di Mariano viene atterrato in area gialloblu da Magnino: cartellino giallo e calcio di rigore. Dagli undici metri parte capitan Brunori che non sbaglia, Palermo in vantaggio. Quarta rete in campionato per il bomber, settima in stagione considerando la tripletta alla Reggiana in Coppa Italia. Il Modena reagisce, la squadra di Corini manovra la palla con facilità e precisione, alternando la difesa a 4 durante la fase offensiva e quella a 3 in fase difensiva.

Diverse occasioni per i padroni di casa per ristabilire la parità: al 26? miracolo di Pigliacelli su colpo di testa di Azzi, bello il riflesso del portiere rosanero.

Ci prova anche Falcinelli, due volte, sempre di testa e con un tiro che termina alto sopra la traversa. Il Palermo gioca di rimessa, cercando di pungere in contropiede anche se la squadra rosanero sembra abbassarsi troppo in alcune situazioni di gioco. Pigliacelli ancora attento al 41? su conclusione insidiosa di Tremolada. Al 47? i rosanero trovano il raddoppio: pennellata di Di Mariano, Azzi si addormenta, Valente non sbaglia e gela il Braglia. Si va al riposo sul parziale di 0-2 in favore del Palermo.

Ad inizio ripresa subito un cambio per Corini: fuori Devetak, già ammonito, dentro Crivello. Nel Modena Tesser opta per la stessa scelta, out Magnino punito anche lui dal giallo, al suo posto Duca. Dopo cinque minuti tre conclusioni modenesi ravvicinate, all?interno della stessa azione, con Tremolada, Diaw e Gerli: nessuna impensierisce Pigliacelli. Al 59? Pigliacelli compie un?altra bella parata: mano di richiamo aperta che devia in angolo la conclusione a giro di Oukhadda. Il Modena attacca nel tentativo di riaprire la gara, il Palermo mostra grande compattezza nel chiudere le linee di passaggio. Al 65? Silvestri colpisce nettamente in viso Di Mariano, in area di rigore: per l?arbitro non c?è nulla ma era calcio di rigore sacrosanto. Errore del direttore di gara in questa circostanza.

Tesser cerca di ottenere più verve dalla sua manovra offensiva e inserisce Marsura al posto di Diaw e Panada per Armellino. Qualche istante dopo palo di Gerli, al termine di un?azione insistita dei padroni di casa. Al 70? Corini cambia qualcosa, schierando Saric e Floriano al posto di Di Mariano e Segre. Un minuto dopo entra anche Bettella per un esausto Valente.

Al 75? Tesser esaurisce le sostituzioni: entrano Giovannini e Mosti, escono Tremolada e Gerli. Cinque minuti dopo Gomes lascia il campo stremato, al suo posto dentro Stulac.

Nei minuti finali i padroni di casa provano a segnare il gol della speranza, senza riuscire però a battere Pigliacelli.

Per il Palermo un successo molto prezioso, che consentirà alla formazione di Corini di ritrovare tranquillità e, soprattutto, la fiducia necessaria per scalare posizioni in classifica. Grazie alla vittoria odierna i rosanero si portano a quota 12, abbandonando la pericolosa zona retrocessione.

Tabellino e pagelle

MODENA (4-3-2-1): Gagno 5,5; Oukhadda 6, Silvestri 5,5, Pergreffi 5, Azzi 5,5; Magnino 5 (dal 46? Duca), Gerli 6 (dal 75? Giovannini sv), Armellino 5,5 (dal 65? Panada 6); Tremolada 6 (dal 75? Mosti sv); Falcinelli 6, Diaw 5 (dal 65? Marsura 6).

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 7,5; Mateju 6,5, Nedelcearu 7, Marconi 6, Devetak 5,5 (dal 46? Crivello 6); Segre 6 (dal 70? Saric 6), Gomes 7 (dall?80? Stulac sv), Broh 6; Valente 7 (dal 71? Bettella 6), Brunori 6,5, Di Mariano 7 (dal 70? Floriano 6).