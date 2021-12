Marineo perde il derby fuori casa contro Misilmeri, Tumminia: "Ottima prestazione, dispiace per il risultato"

Si ferma a tre partite la striscia di vittorie consecutive dell'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo che nello scontro diretto contro la Don Carlo Misilmeri nel derby dell'Eleuterio subisce la rimonta dei padroni di casa che si impongono al Giovanni Aloisio per 3-1. Alla rete del vantaggio segnata di testa da Piscopo è seguita la reazione della squadra di mister Utro che ha prima pareggiato su palla inattiva con Di Giuseppe nel primo tempo, per poi prendere il largo nella ripresa grazie a Cossentino e a Concialdi, che su rigore ha chiuso il match. Marineo resta dunque a 26 punti nella classifica del girone A di Eccellenza, scavalcata proprio dalla Don Carlo in zona playoff.

Il tecnico biancorosso Giuseppe Tumminia ha espresso le sue considerazioni sul match, mostrandosi nel complesso soddisfatto e portando l'attenzione ai prossimi impegni: "Abbiamo disputato un'ottima partita - afferma il tecnico a PalermoToday - contro una squadra di grande livello. Siamo riusciti ad andare in vantaggio su una palla inattiva in cui siamo stati molto bravi : meno invece lo siamo stati sui tre gol subiti tutti su palle inattive. A parte il risultato sono contento dell'ottimo gioco che hanno messo in campo i miei ragazzi. Adesso abbiamo da affrontare una settimana tosta perché affronteremo i quarti di Coppa contro l'Akragas e domenica, ultima del girone d'andata contro il Canicattì che reputo una delle pretendenti per la vittoria del campionato. Cercheremo di dare tutto quello che abbiamo in entrambe le competizioni e poi penseremo a recuperare durante la sosta".