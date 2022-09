Coppa Italia di Eccellenza, andata ottavi di finale: ko per Misilmeri in trasferta a Enna

A Enna arriva la prima sconfitta stagionale per la Don Carlo Misilmeri, battuta 2-0 dall'Enna nell'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Decisiva la doppietta messa a segno da Amaya nel primo quarto d'ora di gioco. I biancorossi non hanno, comunque, demeritato contro una squadra che ha schierato i suoi titolari. Nella ripresa la squadra di Utro, dopo la prima frazione dominata dai padroni di casa, ci prova e costruisce diverse occasioni. Un palo di Lo Nigro avrebbe potuto riaprire il match. Da segnalare anche le proteste per un presunto fallo di mani in area ennese. Nei minuti finali Enna resiste agli attacchi e riesce a gestire il doppio vantaggio.

Il 12 ottobre verrà disputata la gara di ritorno, mentre domenica prossima al "Giovanni Aloisio" arriva il Nuova Città di Gela.