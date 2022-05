Misilmeri contro l’Akragas per continuare a sognare la D, Cottone: “Consapevoli di poter fare la storia”

Dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Pro Favara la Don Carlo Misilmeri è pronta a giocarsi la finale dei playoff del girone A di Eccellenza contro l’Akragas, seconda forza della stagione regolare, all’Esseneto. La squadra di mister Utro per andare avanti nel suo percorso è chiamata tassativamente a vincere: in quel caso guadagnerebbe l’accesso al primo turno interregionale sfidando la vincente dei playoff del Molise. Il presidente della Don Carlo Antonio Cottone esprime le sue considerazioni alla viglia di questa partita.

In prima battuta Cottone parla dello stato d’animo della squadra e del tipo di partita che immagina: “Arriviamo consapevoli di poter fare la storia del calcio misilmerese - afferma a PalermoToday - quindi, c’è naturalmente tanta voglia ed entusiasmo da parte nostra di poter fare bene ma senza avere troppa tensione e troppa ansia. Lo spirito è lo stesso che avevamo scorsa settimana contro la Pro Favara, in cui alla fine siamo riusciti a vincere con un bel risultato dimostrando la bontà della squadra che abbiamo costruito. I playoff sono per tradizioni partite difficili in cui l’episodio può nel bene o nel male essere determinante. Domani andiamo all’Esseneto con lo stesso spirito, concentrati e determinati per continuare a sognare. Probabilmente loro rispetto a noi hanno un po’ di pressione in più perché giocare in casa e avere due risultati su tre potrebbe non essere così semplice da gestire ma al di là di questo noi vogliamo giocarcela per continuare a sognare sapendo che quest’anno abbiamo già fatto molto bene. Il nostro percorso è stato appagante ma questo appagamento non significa sazietà di motivazioni”.

Il massimo dirigente biancorosso nel parlare della risposta del pubblico misilmerese sottolinea come al di là del risultato, si stia facendo un lavoro importante per valorizzare il calcio siciliano, ringraziando anche la società ospitante: “E’ bello vedere l’entusiasmo che questo evento ha creato a Misilmeri - conclude - domani all’Esseneto verranno 300 tifosi a cui va la mia gratitudine e i biglietti messi a disposizione per gli ospiti sono quasi finiti. In tal senso voglio ringraziare pubblicamente l’Akragas per lo sforzo fatto in tal senso al fine di dar vita ad un evento sportivo vissuto e partecipato: anche nell’ultima partita giocata ad Agrigento abbiamo ricevuto un’ottima accoglienza e questo non può che far piacere perché va nella direzione del bel calcio che vogliamo costruire. Vedere che quasi tutte le società si adoperano per favorire la creazione di un’ambiente sano con rapporti cordiali e di amicizia è un segnale importante che fa bene allo sport”.