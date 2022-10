Mirri oltre l'attuale crisi del Palermo: "Scudetto? Prima dobbiamo andare in A e ci vorrà del tempo"

Racconta i suoi anni alla guida del Palermo, dalla rinascita dopo il fallimento all'arrivo del City Group e alla domanda sul sogno scudetto risponde cauto: "Prima di tutto dobbiamo andare in Serie A e ci vorrà del tempo". Così Dario Mirri, presidente del club rosanero in una lunga intervista sul numero di ottobre della rivista economica Forbes.

Scudetto tra qualche anno? "E' un sogno. Sarà difficile, ma, nel tempo, possibile. Se poi dovessimo avere numeri economici all’altezza degli altri club italiani di vertice, ci consolideremo. Prima di quel momento non avrà senso parlarne. Non ci saranno voli senza paracadute. E forse è questo che ha portato il Palermo di Zamparini al fallimento: il pensiero di poter vincere lo scudetto anche senza avere un bilancio da grande squadra. Quindi prima la Serie A, poi vedremo".

Il presidente ricorda qual è stato il momento più bello di questi tre anni in rosanero: "Sicuramente la promozione in Serie B, perché è stata il coronamento sportivo del triennio. Mi preme però sottolineare che sono molto fiero di avere ridato dignità al club, di avere creato una società trasparente, con i conti in ordine, con un’eccezionale reputazione e con una partecipazione sempre garantita dei tifosi. Anello ancora molto debole in Italia".

Tra i temi toccati anche quello relativo al Barbera: "Ci sono stadi italiani ben peggiori del nostro. Anche perché, purtroppo, si è fermi alle ristrutturazioni effettuate per i Mondiali del 1990. Stiamo comunque lavorando ad alcune migliorie con il Comune, che è proprietario dell’impianto. Anche se da poco abbiamo rifatto spogliatoi e skybox".