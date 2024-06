Mignani si rimette la tuta: "Cesena una piazza diversa rispetto a Palermo"

“Come prima cosa desidero ringraziare la società e il direttore per la possibilità”. Sono le prime parole di Michele Mignani, nuovo allenatore del Cesena, presentato nella sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi. L'ex allenatore del Palermo ha incontrato in conferenza stampa i giornalisti e ha illustrato le differenze tra la nuova realtà e la piazza palermitana.“Descrivere se stessi è sempre difficile - ha affermato -. Quello che mi è sempre stato riconosciuto è un equilibrio personale che penso si possa ritenere una dote. Essere arrivato qua a Cesena è motivo di orgoglio. In questi giorni sto imparando a conoscere la proprietà che è ambiziosa e in forte crescita. Sono molto felice di aver accettato l’offerta del direttore”.

Mignani torna a parlare della sua esperienza palermitana: "Questa è una piazza e una società diversa rispetto a Palermo. Il presupposto è quello di proseguire sull’onda dell’entusiasmo - ha aggiunto - anche se è un campionato diverso e bisognerà trovare un adattamento a una categoria nuova. Abbiamo una squadra giovane e dobbiamo partire da qui - ha rimarcato -. È prematuro parlare di quello che sarà e che faremo, bisogna sempre considerare che davanti abbiamo gli avversari. Cercheremo di avere un Cesena brillante e - che se può - diventa padrone della partita, ma incontreremo squadre attrezzate e organizzate. Penso che saranno tutte partite equilibrate e dovremo cercare le soluzioni migliore per fare male agli avversari. Ho ancora qualche giorno per pensare a cosa dire ai giocatori, quello che è certo è che nel calcio non conta cosa si è fatto fino a ieri e bisogna pensare al domani. Per alcuni sarà il primo anno in B, dovrò accompagnarli in questo percorso e il calcio non ti aspetta. Sarà una battaglia dietro l’altra per portare a casa i tre punti".

Obiettivi? "Sarà la società a rispondere. Per me l'obiettivo più grande è quello di creare un gruppo competitivo e dare il meglio di noi stessi. Credo che gli allenatori moderni debbano avere un raggio ampio per leggere la partita. Il modulo dello scorso anno ha dato i suoi frutti e se le caratteristiche dei giocatori lo permetteranno, si potrà ripartire da lì. Non è tanto il modulo o i numeri ma l’interpretazione. L’idea è di ripartire da un a difesa a tre. I giovani hanno dimostrato di essere interessanti e quest’anno hanno compartecipato alla vittoria del campionato e non vedo perché non si debba continuare su questo percorso.”

Lo staff sarà composto dall'allenatore in seconda Simone Vergassola, dal preparatore atletico Giorgio D'Urbano e il collaboratore tecnico Davide Campofranco". A fare gli onori di casa il direttore dell’area sportiva Fabio Artico: “Questa è la prima conferenza del nuovo anno. Ci attende un campionato di Serie B: partiamo carichi e abbiamo voglia di iniziare a lavorare per preparaci a un campionato che sarà molto competitivo”.