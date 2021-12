Innesto di esperienza per il Monreale: ingaggiato l'esterno Renzo Parisi

Nuovo innesto per il Monreale Calcio, che in questo calciomercato tra partenze e arrivi sta cambiando decisamente pelle. La squadra biancazzurra ha infatti comunicato l'ingaggio di Vincenzo "Renzo" Parisi, esterno classe 1982 che ha iniziato la stagione al Geraci, in Prima Categoria.

Veterano del calcio siciliano con alle spalle esperienze in C (con il Gela) e D (vestendo le maglie tra le altre di Vittoria e Marsala) Parisi è un giocatore che in carriera ha giocato molto in Eccellenza, categoria che conosce molto bene avendovi militato per sedici stagioni. Con il suo arrivo Monreale acquisisce un elemento di esperienza che possa, coerentemente alla politica della squadra, essere un riferimento per i tanti giovani presenti nella rosa di mister Bennardo. Il giocatore è già a disposizione del tecnico e potrebbe debuttare già il nove gennaio nel derby contro il Cus.